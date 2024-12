Opinión 04-12-2024

Humedales urbanos



Señor Director:



La reciente declaración del río Claro como Humedal Urbano representa un logro para Talca, la región del Maule y nuestro país. Este reconocimiento pone en valor un espacio fundacional que no solo es vital para la biodiversidad local, sino que también, podría tener un impacto directo en la calidad de vida.

Los humedales urbanos contribuyen a regular el clima, mitigar las inundaciones, purificar el aire y mejorar la calidad del agua. Además, ofrecen un espacio donde las comunidades pueden reencontrarse con la naturaleza, fomentar el bienestar físico y emocional. En un contexto global marcado por los desafíos ambientales y sociales, la protección de estos ecosistemas cobra gran relevancia.

Durante años, la comunidad ha trabajado para devolver protagonismo al río, y esta declaración como Humedal Urbano es un reconocimiento a ese esfuerzo. Sin embargo, la regeneración de este ecosistema exige un compromiso social. El desafío no solo radica en su conservación, sino también en la integración a la ciudad que se logre, una articulación que fomente el encuentro, la educación y la cohesión social.

El río Claro tiene el potencial de convertirse en un referente para la región, demostrando que el equilibrio entre desarrollo urbano y conservación ambiental no solo es posible, sino necesario.



Manuel del Campo Münnich

Director de la Carrera de Arquitectura

Universidad Autónoma de Chile