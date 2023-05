Opinión 03-05-2023

IA, netiquetas y vinculación con el medio

Por. Dr. Mauricio Vial Gallardo, Vicerrector de Vinculación con el Medio. Universidad Autónoma de Chile



Quién podría negar que las herramientas de inteligencia artificial (IA) se han convertido en los comensales no invitados pero cada vez más importantes en la educación, ChatGPT es una de las opciones que se ha posicionado, cabecera de la categoría de ellas, y que se ha viralizado en millones de usuarios en muy poco tiempo, además con un desarrollo en tiempo acotado, pocas veces visto. Hoy sin duda ésta y otras herramientas ya acompañan a los estudiantes, de todos los niveles, para que realicen tareas y consultas. Sin embargo, en esta invitación forzada a la mesa de la educación; Las instituciones, directivos y docentes deben rápidamente reflexionar sobre el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza y cómo pueden aprovecharlas para mejorar las habilidades y competencias de los estudiantes.



Las normas APA, entre tantas, que se han visto como normas universales en la generación del conocimiento, de textos, estudios y la protección del capital intelectual de los autores, se ve también expuesta a un dilema de rápida actualización, en donde surgen las netiquetas: Las netiquetas son un conjunto de normas y buenas prácticas que regulan la interacción en los entornos digitales, como las redes sociales, los foros de discusión y los cursos en línea. Estas normas buscan establecer un marco de referencia sobre el uso de la tecnología en la comunicación, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto y colaboración en los entornos digitales. Las netiquetas incluyen aspectos como el lenguaje adecuado y respetuoso, la evitación de la difusión de información errónea o malintencionada, la inclusión de todos los participantes en las discusiones, entre otros. La inclusión de las netiquetas en los entornos digitales es importante para fomentar una comunicación efectiva y asertiva, así como para establecer un marco de referencia ético en el uso de la tecnología en el ámbito educativo. (texto proporcionado por ChatGPT).



La inclusión de netiquetas no solo ayudará a los estudiantes a utilizar ChatGPT u otras herramientas de IA de manera efectiva; Adicionará además, el fomentar una cultura de respeto y colaboración en los entornos digitales, cada vez más necesario.



El dilema que nos arroja la IA es el alejamiento de los estudiantes y académicos de las realidades, pues sin dudas se presenta como una invitación a “lo fácil”, a no consultar la fuente, a no saber de dónde surge el conocimiento y desentendernos de que la generación del conocimiento no tiene otro sentido que mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar nuestro entorno, presente y futuro, en función de aquellos que estudian o estudiaron el presente y pasado. El Trisquel del conocimiento de la mano de la IA también puede fortalecer la vinculación con el medio en las instituciones de educación superior, a través de la investigación y el desarrollo de proyectos en conjunto con empresas, organizaciones y comunidades; La inclusión de IA en los programas formativos en la educación superior puede mejorar la calidad de la formación y contribuir a la formación de profesionales altamente capacitados.