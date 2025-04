Opinión 12-04-2025

IA y Data Centers: el desafío de la infraestructura en una industria en movimiento



Francisco Fuentes

Director Comercial de Data Center para Chile, Perú y Argentina

Cirion Technologies Chile



La irrupción de DeepSeek ha sacudido el mundo tecnológico y generado un gran debate en las industrias de Inteligencia Artificial (IA) y Data Center, respecto a la infraestructura necesaria para afrontar los desafíos del sector, en cuanto a rendimiento y capacidades. Si bien algunos sostienen que su eficiencia podría disminuir la necesidad de recursos, la realidad es que el auge de la inteligencia artificial está impulsando a la industria hacia nuevos límites de capacidad y consumo energético.

La IA china ha demostrado ser un avance significativo al optimizar el uso de recursos en comparación con modelos previos. No obstante, esto no significa una reducción de la demanda global de procesamiento. Por el contrario, las nuevas configuraciones de hardware requieren niveles de energía que superan con creces los estándares actuales. Esto plantea un desafío para los Data Centers, que deben adaptarse a una demanda creciente de hasta 120 kW por rack, un umbral que sólo una minoría de las infraestructuras actuales está en condiciones de soportar.

La optimización del consumo energético es un punto clave, pero no suficiente. La industria de los Data Centers está en un proceso acelerado de transformación para sostener la demanda creciente de inteligencia artificial. La expansión de la capacidad no solo implica inversiones en infraestructura, sino también en tecnologías de enfriamiento más eficientes. Soluciones como la refrigeración líquida y vía gas de expansión han ganado protagonismo debido a su capacidad para disipar el calor de manera más efectiva que los sistemas tradicionales, lo que permite la operación continua de hardware de alto rendimiento.

La sostenibilidad es otro reto fundamental. Si bien la inteligencia artificial puede optimizar el uso de energía, la creciente densidad computacional obliga a la industria a buscar fuentes de energía renovable y estrategias de eficiencia ambiental. Este es un punto de inflexión para los Data Centers, que deben integrar soluciones tecnológicas con modelos energéticos sustentables para garantizar su viabilidad a largo plazo. Las inversiones en energías limpias y la implementación de arquitecturas más eficientes serán determinantes para responder a las exigencias del futuro.

Aunque las últimas innovaciones prometen mayor eficiencia operativa dentro del mundo de la IA y los Data Centers, actualmente no hay evidencia suficiente que indique la reducción sustancial de la demanda por infraestructura robusta, especializada en alta densidad computacional. Por el contrario: es probable que aumenten requerimientos, tanto técnicos, como financieramente hablando, ante los retos más exigentes en digitalización y la adopción de soluciones basadas en High Performance Computing.

El futuro de los Data Centers dependerá de la capacidad de innovar y adaptarse a un panorama tecnológico desafiante y con desafíos más complejos. No se trata solo de responder a la creciente demanda de IA, sino de hacerlo con una visión sostenible que garantice el desarrollo a largo plazo del sector.