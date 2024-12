Opinión 26-12-2024

IA y data para la resiliencia de la cadena de suministro

Martín Tavil, director ejecutivo para la industria minera de Accenture Chile

Hoy en día, todavía se tarda, en promedio, 145 días en recuperarse de una interrupción importante de las operaciones. Ante esto, la pregunta es: ¿cómo las empresas pueden construir redes de cadena de suministro resilientes que no solo permitan enfrentar los desafíos, sino que también crecer y entregar valor comercial en tiempos difíciles?

La clave para enfrentar estos desafíos son los datos y la inteligencia artificial, ya que permiten aumentar la agilidad de la cadena de suministro, acelerar las respuestas a las interrupciones e integrar métricas de sostenibilidad. Sin digitalización, desbloquear todo el potencial de los datos es imposible, ya que los procesos manuales ralentizan las operaciones y aumentan el riesgo de inexactitudes. El futuro de las redes de cadena de suministro reside en el poder de los datos y la adopción de capacidades digitales avanzadas.

Hay cinco elementos fundamentales para alcanzar una digitalización exitosa de la cadena de suministro. En primer lugar, es fundamental contar con un sistema que permita identificar potenciales vulnerabilidades de la red de proveedores. Para esto es necesario impulsar gemelos digitales que modelen la red de proveedores y conectar los nodos con fuentes de datos externas para detectar interrupciones y mitigar riesgos potenciales.

Un segundo elemento clave son los almacenes autónomos. Aunque no están tan avanzados como las fábricas autónomas, los almacenes autónomos utilizan robótica, automatización y algoritmos avanzados para optimizar los procesos de selección y almacenamiento. Estos almacenes prometen un cumplimiento de pedidos más rápido y preciso, costos laborales reducidos y una mejor gestión de inventarios.

Las operaciones circulares son el tercer elemento fundamental. Este enfoque aplica los principios de la economía circular a las cadenas de suministro del futuro, un área donde la mayoría de las compañías aún no está preparada. Para muchas industrias, el camino hacia la circularidad se espera que se acelere en la cadena de suministro postventa. También es aquí donde veremos que la digitalización ocurre más rápido, ya que ayuda a entregar mejores experiencias al cliente y resultados comerciales.

En cuarto lugar, están las torres de control de próxima generación, las cuales ofrecen una visibilidad y orquestación sin precedentes en las redes de cadena de suministro. Estas torres de control avanzadas consolidarán datos de numerosas fuentes para entregar información en tiempo real y facilitar la toma de decisiones proactivas.

Finalmente, está la inteligencia artificial generativa. Esta nueva tecnología crea interacciones similares a las humanas que permiten la explicabilidad, aprovecha los datos no estructurados y genera códigos de aprendizaje automáticos, permitiendo una planificación y ejecución más continuas. Un estudio reciente de Accenture demostró que 43% de todas las horas de trabajo en la cadena de suministro podrían ser impactadas por esta tecnología.

Aunque estas capacidades digitales están llenas de potencial, debemos ser honestos sobre la brecha existente entre su promesa y su aplicación actual. En uno de nuestros estudios más recientes, encontramos que la madurez de la cadena de suministro es generalmente deficiente, con un promedio global de solo 36%. Casi dos tercios de la digitalización en las cadenas de suministro globales aún necesita ocurrir.

¿Por qué es importante avanzar? Porque la digitalización avanzada de las cadenas de suministro permite reducir significativamente el tiempo que se tarda en recuperarse de las interrupciones y mejorar la productividad y el servicio al cliente, mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, por nombrar solo algunos de sus beneficios.