sábado 27 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 27-09-2025
    Igualdad Salarial
    Publicidad 12

    Señor Director:

    El 18 de septiembre, además de nuestras Fiestas Patrias, se conmemoró el Día de la Igualdad Salarial. Una fecha que nos invita a reflexionar sobre un desafío que sigue presente en nuestro país: que las remuneraciones se definan por el valor de cada posición, y no por factores como el género.

    Desde mi experiencia en gestión de personas, he visto cómo la equidad salarial avanza a través de compensaciones más transparentes y criterios objetivos que reconocen el aporte de cada rol dentro de las organizaciones. Esto no solo permite entornos laborales más inclusivos, sino que también fortalece la confianza, el compromiso y la atracción de talento.

    Según estudios como el realizado por Laborum, Chile presenta una de las mayores brechas salariales de género en Latinoamérica, con un 11,5% de diferencia. Una realidad que nos interpela como líderes a revisar nuestras prácticas y asumir un rol activo en el cambio.

    Desde las empresas podemos impulsar políticas que aseguren que cada persona sea valorada por su contribución, sin distinción. Mi invitación es a que nos sumemos a esta transformación, para que la igualdad salarial deje de ser un objetivo pendiente y se convierta en una realidad.

    Johana Trureo
    Gerente de Personas de Astara Chile



    Freddy Mora | Imprimir | 18

    Otras noticias

    Cuando la verdad del Estado ya no alcanza
    Cuando la verdad del Estado ya no alcanza
    Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación
    Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación
    Chile entre los países más “ciberseguros” ¿Misión cumplida?
    Chile entre los países más “ciberseguros” ¿Misión cumplida?
    Flores Tobella. La ciencia advierte. ¿ Estamos listos para una vida prolongada?
    Flores Tobella. La ciencia advierte. ¿ Estamos listos para una vida prolongada?…
    “UNA FILOSOFÍA PARA SOBREVIVIR EN EL SIGLO XXI”, DE JESÚS G.MAESTRO?
    “UNA FILOSOFÍA PARA SOBREVIVIR EN EL SIGLO XXI”, DE JESÚS G.MAESTRO?
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para