Opinión 08-11-2024

Iluminación conectada para ciudades más inteligentes

Guido Di Toto, General Manager de Signify Sudamérica



Según el Banco Mundial, en la actualidad habitan en ciudades 4.400 millones de personas, lo que representa el 56% de la población global. Se estima que para 2050 esta población urbana se duplicará con casi siete de cada diez individuos viviendo en entornos metropolitanos. Las cifras resaltan los desafíos de la urbanización y la necesidad de prácticas para promover la sostenibilidad ambiental, la funcionalidad, la seguridad socioeconómica, porque el objetivo final es afrontar la expansión acelerada que hoy agota los recursos escasos de las ciudades.



En este contexto, las ciudades inteligentes, o smart cities están modificando la forma en que habitamos nuestros entornos urbanos, fusionando la funcionalidad con la sustentabilidad y la búsqueda del confort en medio de la dinámica diaria. Como líderes en iluminación inteligente, sabemos precisamente que la ciudad inteligente no solo incorpora tecnología avanzada que eficientiza la operatividad urbana, sino que también se centra en crear espacios que mejoran la calidad de vida de todos sus habitantes.



Y es que a través de la iluminación conectada la ciudad puede adaptarse a las condiciones del entorno, mejorando la visibilidad y la seguridad en las calles. Tenemos ejemplos: hace una década, Buenos Aires cambió de la iluminación convencional a la tecnología LED e incorporó a su infraestructura una plataforma de software que le permite telegestionar y optimizar su iluminación urbana de manera inteligente, convirtiéndose así en la primera smart city de América Latina. Desde entonces, más de 100,000 puntos de luz están monitoreados remotamente para garantizar el óptimo funcionamiento de las luminarias, en tanto contribuyen al ahorro energético. A eso añadimos el embellecimiento de la ciudad con la creación de escenas dinámicas, lo cual fomenta identidad propia, orgullo de los vecinos y mayor atracción de parte de los turistas.



Por otro lado, en Chile, las autopistas interurbanas en Rutas del Pacífico, Autopistas Los Andes y Rutas del Elqui, la Autopista Intervial Ruta 5 Sur y la comuna de Lago Ranco, ya cuentan con tecnología LED. Recientemente, además la comuna de El Bosque, en Santiago, implementó más de seis mil luminarias LED Philips, junto con el sistema de iluminación inteligente Interact para dar un paso adelante en términos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.



En Perú, en tanto, en el distrito de San Martín de Porres en Lima, como en regiones del interior, se renovó el alumbrado público con luminarias de tecnología LED, garantizando más eficiencia, mayor vida útil y calles mejor iluminadas. En fin; nuestro trabajo es seguir acercando a las ciudades latinoamericanas al futuro; Montevideo es otro caso de éxito.



Para cerrar, no olvidemos que la sustentabilidad es otro pilar fundamental de las smart cities: la combinación de tecnología LED y otras fuentes de energía, como, en particular, la energía solar, junto con la gestión inteligente, puede reducir el consumo eléctrico hasta en un 80%, lo cual beneficia tanto a los municipios como al medioambiente.