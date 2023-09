Opinión 29-09-2023

Imacec de julio en alza y recuperación



Javiera Álvarez Gallegos

Académica de la carrera Ingeniería Comercial

Universidad Autónoma de Chile







El Banco Central de Chile publicó el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de julio, entregando una aproximación de cómo evoluciona el Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.

El pasado 1 de septiembre, entregaron la cifra de julio de 2023, en la que el IMACEC aumentó un 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, siendo su mayor incremento anual desde junio de 2022.

Esta cifra sorprendió, al superar las expectativas del mercado. Sin embargo, a pesar del crecimiento, los expertos no proyectan una expansión del PIB en el 2023. Las proyecciones para el desarrollo económico están en un rango de entre -0,75 y 0%.

El protagonista del crecimiento del IMACEC fue el sector de Servicios, que aumentó un 3,9% en términos anuales, impulsado por los servicios de educación, debido a las vacaciones escolares.

Otros sectores que aportaron al crecimiento fueron la Producción de Bienes con un aumento de 3% y el sector Minero que tuvo un incremento del 2,9%. En cuanto a los sectores con tendencia a la baja, la Industria cayó un 0,5% comparado con el mismo mes del año pasado, el Comercio Minorista experimentó una disminución del 2,5% en términos anuales, pero un aumento del 1,4% en comparación con el mes anterior debido a menores ventas en supermercados y tiendas especializadas de alimentos.

Con esta información podemos concluir que, a pesar de la sorpresiva alza de este índice en julio, los expertos no anticipan un crecimiento sostenido a corto plazo. Se espera un decrecimiento en el IMACEC de agosto y las cifras anuales positivas podrían no ser consistentes hasta el último trimestre del año. Esto nos dice que la economía va mejorando, pero aún enfrenta desafíos en términos de recuperación.