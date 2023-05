Opinión 05-05-2023

Imacec:Economía chilena cae en marzo más de lo esperado

Manuel Cea Acevedo, director de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas de la UNAB, Sede Viña del Mar.



El martes recién pasado, se informó que el indicador mensual de actividad económica (Imacec) se contrajo en marzo un 2,1% y, si no existen nuevas noticias negativas, sería el peor desempeño mensual de todo el 2023. Por los datos entregados por el Banco Central de Chile, con esta baja, la economía se contrajo 0,9% en lo que va del primer semestre, esto considerando el promedio de los Imacec de este año. Este índice fue explicado, principalmente, por la contracción de la actividad minera de 8,5% y por el comercio 5,4%. En términos desestacionalizados cayó un 0,1% en el mes, pero el trimestre subió en un 1% con relación al cuarto de 2022. Si bien la caída fue mayor a la que se esperaba, no se apreciaría un cambio sustancial en las proyecciones para el presente año, manteniéndose un escenario con una caída del PIB para el 2023. Aunque una caída del 2,1% es una contracción importante y no proyectada por los expertos, este valor puntual no representaría un antecedente de un comportamiento fuera de lo proyectado del PIB.

Recordemos que respecto a lo que se estimaba hace algunos meses, sigue siendo un escenario mejor a lo esperado y permanece estando dentro de los parámetros proyectados por el Banco Central de Chile. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que la economía chilena haya entrado en recesión técnica tras la caída que mostró el Imacec en marzo.

En este sentido, sostuvo: “cuando uno está pensando en cómo tomarle la temperatura a la economía, en realidad si lo mide con variaciones respecto de 12 meses atrás, también está incorporando lo que pasó hace un año. Hace un año la economía estaba en una inflexión hacia abajo. Hoy día la economía va en una inflexión hacia arriba". La cifra mensual comparada con el mes anterior, febrero, tiene una caída mucho más pequeña un -0,1%. Y, es más, si sacamos el efecto de la minería, pasa a ser una cifra positiva. Esto es válido por las altas bases de comparación de marzo de 2022, que fueron condicionadas particularmente de la minería. Para el próximo período, abril, podríamos esperar una caída del Imacec cercana al 1%, esta vez condicionada por el sector comercio. Por otro lado, recordemos que el Banco Central mencionó que: “la economía estaba mostrando una mayor resiliencia, por lo que la inflación tardaría más en disminuir”.

Sin embargo, con esto, la inflación podría ceder más rápido de lo esperado, por lo que la tasa de referencia del Instituto Emisor también sería recortada antes de lo esperado. Se espera que, el impacto máximo de mantener la Tasa de Política Monetaria en niveles de 11,25% se vea reflejado en este y los próximos trimestres, donde la actividad seguiría cayendo, y así ayudando a la convergencia de la inflación a su rango meta en el mediano plazo. Es de esperar que sigamos viendo variaciones negativas en los próximos Imacec probablemente hasta mediados de este año. Esto no es necesariamente malo para los objetivos del Banco Central. La entidad responsabiliza del problema inflacionario a que la reducción del exceso de gasto que se acumuló el año pasado no ha sido suficiente. O sea, el consumo tiene que ajustarse más para lograr controlar la inflación.