Impacto en ventas y reprogramación de actividades: Los estragos provocados por el mal tiempo este "18 XL"

Diversos son los estragos que dejaron las lluvias y vientos que se reportaron los últimos días -en el inicio de las "Fiestas Patrias XL"-, en diferentes zonas del país. La reprogramación de actividades e impacto en ventas, fueron algunos de ellos. Según consignó El Mercurio de Valparaíso los fonderos del Alejo Barrios debieron interrumpir la jornada del 18 poco después de que comenzaran las precipitaciones, mientras que la Fiesta Criolla del Sporting mantuvo su horario original.

En el primer lugar mencionado, incluso, se cortó la luz en todo el recinto para cuidar la integridad de visitantes y locatarios. Luis Carrizo, presidente del sindicato de Fondas, Ramadas y Entretenciones de la Quinta Región, aseguró que "una vez que empezó la lluvia, decidimos cerrar el recinto por precaución, como a las 23:20 horas, para que no se nos afectara más el terreno, y producto de eso, es que ya podemos trabajar. El pequeño desperfecto que causó la lluvia lo estamos reparando con maquinaria". Por otro lado, el gerente de Eventos del Sporting, Yuri Muñoz, afirmó que si bien mantuvieron los horarios y cerraron el recinto a las 02:00 horas, la gente dejó de entrar luego de que se intensificó la lluvia. También aseveró que reaccionaron rápido a la emergencia. "Tapamos todo lo que teníamos que tapas, pozas y las zonas de barro, así que esperamos que la gente venga. Los locatarios se merecen que la gente venga. No hay ninguna fonda que se haya visto afectada como para no abrir", advirtió. Región de Ñuble Las precipitaciones también se manifestaron en Chillán, región de Ñuble, y pese a que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó más lluvia para mañana, empresarios y asistentes de la Fiesta de la Chilenidad, aseguraron que no será excusa para disfrutar de las jornadas festivas que restan, consignó Crónica Chillán. Región del Biobío Más al sur, el sistema frontal obligó a al menos 11 municipios de la región del Biobío a tomar una serie de medidas de contingencia para resguardar la integridad de los asistentes, así como de quienes participan en las jornadas. De acuerdo con el medio El Sur, a través de redes sociales las municipalidades de Concepción, Tomé, Santa Juana, Nacimiento, Cabrero, Arauco, Hualqui, Cañete, Los Álamos, Lebu y Penco, dieron a conocer las acciones que han debido implementar, algunas de ellas con carácter preventivo y otras a raíz de las afectaciones que han sufrido en los últimos días.