Crónica 22-02-2024

“Impacto Regional” cumple 13 años este 27 de febrero.



"Amigos, para todos los que hacemos este programa, especialmente para el suscrito, nos sentimos humildemente orgullosos de que este espacio informativo cumpla este martes 27 de febrero 13 años al servicio de la comunidad y de todos los que nos escuchan y nos colaboran. Sin duda, ustedes han sido un apoyo incondicional. En muchas oportunidades quizás no estuvimos del todo de acuerdo, pero esa es la idea, el debate franco y sincero", afirma su conductor Moisés Moya.

En su esencia, es un programa político con temas de la contingencia, en el que se debate libremente y con altura de miras.

Nació como programa tras el terremoto y tsunami del 2010, con la única finalidad de que por nuestros micrófonos se expresaran sin ningún tipo de restricción y de cara a la ciudadanía, las autoridades, la clase política, los vecinos, las organizaciones sociales, los estudiantes, las personas vinculadas al comercio y toda la comunidad organizada.

Para su creador Moisés Moya Rojas, “este programa vino a cubrir en la sociedad la falta de cultura cívica, la que en la actualidad no se imparte en Liceos, Colegios ni Universidades".

“Impacto Regional” se compromete a continuar con la misma fuerza, coraje e independencia a debatir los temas que muchos prefieren callar ya que nuestro único norte es informar a nuestros auditores en forma veraz y oportuna.

IMPACTO REGIONAL...el programa PRIME de los viernes a contar de las 18 horas por Radio Lautaro 970 AM de Talca y todas sus plataformas, con la presencia de grandes invitados en lo político, social y cultural que analizan la actualidad nacional y regional.