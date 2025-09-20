Hoy
sábado 20 de septiembre del 2025
Crónica 20-09-2025
Impecable Desfile de Fiestas Patrias en Linares
Con un impecable Desfile en Plaza de Armas, Linares rindió homenaje a la Independencia Nacional y Glorias del Ejército de Chile.
La ceremonia fue presidida por la Delegada Provincial, Aly Valderrama, junto a las autoridades locales, invitados y el numeroso público que llegó hasta la Plaza.
La principal alocución estuvo a cargo del director del instituto artillero, coronel Alejandro Rubilar, quien destacó la connotación histórica de la conmemoración de Fiestas Patrias.
En el desfile se lucieron las unidades de formación de la Escuela de Artillería de Linares, junto a una delegación de la Armada, instituciones, conjuntos folclóricos y clubes de huasos.
