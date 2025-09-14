Hoy
domingo 14 de septiembre del 2025
Social 14-09-2025
Impecable desfile de Fiestas Patrias en Retiro
La comuna de Retiro vivió una jornada patriótica con motivo de la conmemoración del 215° aniversario de la Independencia Nacional y de las Glorias del Ejército. Con un multitudinario marco de público, la Plaza de Armas fue escenario de un impecable acto y desfile que destacó en la provincia por su masiva participación y alto nivel organizativo.
Más de 500 colleras de huasos, junto a más de 100 organizaciones comunitarias, vecinales y establecimientos educacionales, dieron vida a un desfile lleno de colorido, identidad y tradición. La ceremonia fue presidida por la delegada presidencial provincial, Ali Valderrama Villarroel, junto al alcalde de Retiro, Rafael Ramírez Parra, el Honorable Concejo Municipal y autoridades comunales, provinciales y regionales.
La jornada estuvo marcada por la alegría y el espíritu patrio. Destacó la participación de los funcionarios municipales, Seguridad Pública y la flota de vehículos municipales, quienes se sumaron al desfile. Asimismo, la agrupación Corazones Azules, que atiende a niños con Trastorno del Espectro Autista, entregó un obsequio a las autoridades en un emotivo gesto que conmovió a todos los presentes.
De igual manera, la presencia de una agrupación de perros rescatados de la calle aportó un toque pintoresco y lleno de simbolismo al acto.
