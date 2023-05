Social 26-05-2023

Importante Centro Oncológico visitó la UCM y proyecta trabajo conjunto

- Directorio del Centro de Prevención y Control de Cáncer (CECAN) se reunió con autoridades del plantel maulino, viendo posibles alianzas que permitan mejores resultados en oncología.

El cáncer es uno de los problemas de salud más grande que tiene Chile, actualmente hay 60.000 diagnósticos de cáncer y cerca de 30.000 muertes al año.

Cifras que preocupan, sumado a las grandes inequidades existentes en nuestro país, donde no toda la población tiene las mismas oportunidades de prevenir o de ser diagnosticada rápido y tratar a tiempo.

Con miras a dar respuestas a estas problemáticas, el año 2018 se creó el Plan Nacional de Cáncer, el que fue actualizado el 2022 y en el que se inyecta recursos para reducir esta brecha a través de la información y la ciencia.

En ese contexto, el Centro de Prevención y Control de Cáncer (CECAN) se adjudicó un proyecto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el que tiene como objetivo generar un centro para la investigación en cáncer, cuyo principal foco es impactar en las políticas públicas.

Dicho Centro actualmente se está reuniendo y estableciendo alianzas con diversas instituciones a nivel nacional e internacional, que están trabajando en distintos ámbitos del cáncer.

Es así como se reunieron con la Universidad Católica del Maule, institución que es asociada en el proyecto CECAN y que está desarrollando junto con el Gobierno Regional el proyecto Centro de Especialización e Investigación Oncológica del Maule, entre otros trabajos que realiza en la temática.

El Dr. Raúl Silva, director del proyecto Centro de Especialización e Investigación Oncológica del Maule, valoró la visita del CECAN y relevó el trabajo que desarrolla la UCM. “Nos contaron en qué están trabajando ellos y compartimos nuestra experiencia, lo que nos permite generar vínculos muy importantes que potencien el diagnóstico precoz, el tratamiento, la investigación y los mejores resultados en oncología”.

Por su parte, el Dr. Bruno Nervi, jefe del Departamento de Hematología-Oncología de la Pontificia Universidad Católica y director de CECAN, sostuvo que el objetivo del centro que lidera es poner las capacidades en común y buscar impactar en proyectos concretos que mejoren las oportunidades de los chilenos. “Así nace este centro donde participa la Universidad Católica y la Universidad de Chile”.

Consultado, sobre el rol de la Universidad Católica del Maule, el Dr. Nervi destacó que “tenemos una alianza con otras instituciones del país donde destaca la UCM y esa fue la razón de esta visita, estamos conociendo las capacidades, necesidades y oportunidades que tenemos de trabajar juntos”, dijo el médico agregando que “lo que nosotros queremos es que los chilenos no se enfermen de cáncer y que los diagnostiquemos a tiempo”.

Estuvo también en esta reunión la Dra. Laura Huidobro, académica de la UCM, quien valoró esta posibilidad de trabajo en conjunto. “Yo creo que lo más relevante es que se conozca y se visualice la gran cantidad de estudios y de intervenciones que se están haciendo en la zona y que son muy profundas (…) podemos potenciarlo y no perder esfuerzos en hacer cada uno su trabajo por su lado, así que para mí ha sido muy productiva la reunión”.