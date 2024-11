Agricultura 28-11-2024

Imposible dejar de soñar

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno



El niño quiere ser piloto

el aviador quiere caminar por los aires

de la alameda comiéndose una empanada

libre de prejuicios sentado en la cuneta.

El lustrabotas quiere ser almirante

sacarle brillo a la luna

en los horizontes del mar.

El marino ser un mozo en un restaurante

en sus sueños por los siete mares.

Los sueños quieren ser monedas,

las monedas transformarse en platillos voladores

pasar sobre las cabezas de la gente,

ser inalcanzables y hacerles morisquetas.

Los monos se ríen de la gente cuica,

pasa los días frío y calurosos

con sus peludos trajes,

los cuicos cambian de color

con sus monedas voladoras,

los monos no comprenden lo que hacen.

La gallinas quieren correr por potreros grandes

el zorro las ve pasar inalcanzables

le tiene miedo al barranco

no tiene alas para salvarse.

El pez quiere ser pato

conocer las cimas de Los Andes,

el cóndor se ríe de ellos

pero quiere saber el sabor

de los cochayuyos y de las algas.

Las abejas dominan los espacios grandes

viven felices en sus cajones de almacenaje

será que quieren ser lombrices

y saber que hay bajo la tierra.

La raíces de los árboles

se dan las manos y conversan

sobre cuándo llegará la primavera,

comentan que nadie está conforme

con lo que es, será… o quiere ser

más que el otro en una contienda sin fin.

“El niño quiere ser piloto,

pero desde que conoció la mirada coqueta

de su compañera de curso en el colegio

se apoderó en él un sentimiento, un frenesí,

el niño enamorado hoy ya no quiere ser piloto

quiere ser… su eterno novio.