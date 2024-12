Opinión 14-12-2024

Impulso al comercio agropecuario con China

Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura

Durante la primera semana de diciembre de 2024 se realizó la novena versión de Chile Week China, uno de los eventos más relevantes para la promoción de Chile en el mercado chino y un vínculo estratégico que ha trascendido lo económico para fortalecer lazos culturales y políticos. Este evento, en ciudades clave como Beijing, Hangzhou, Chengdú y Guangzhou, así como la visita del Presidente Boric en 2023 son reflejo de la estrecha relación entre nuestros países, y del potencial de Chile como proveedor de productos de calidad y como un socio confiable para China en la búsqueda de un desarrollo sustentable y mutuamente beneficioso.



En 2023 en el marco de la visita oficial del Presidente Boric, logramos abrir duraznos y damascos frescos para exportar a China, las exportaciones de estos productos vieron un significativo aumento la temporada pasada. A inicios de este año abrimos el mercado de las almendras a China, en una ceremonia en el Palacio de La Moneda. En agosto de este año sostuve una serie de reuniones en China e India para continuar con las negociaciones, fruto de ello son la reapertura del mercado chino a las carnes de ave de Chile en septiembre y la firma de los dos protocolos en diciembre, con el cierre de estas negociaciones aumentará la competitividad de las exportaciones de Chile a China y se abre un potencial de seguir creciendo en un mercado dinámico, pero también muy exigente.

El Protocolo de envío de frutas por terceros países permite ahora que frutas frescas viajen a China a través de México, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la calidad del producto al momento de llegada. Esto no solo optimiza la logística, sino que fortalece la competitividad de Chile en el mercado chino, un destino que en 2023 absorbió el 45% del valor total de las exportaciones frutícolas chilenas.

Por otro lado, la ampliación del protocolo para productos de cerdo, que habilita la exportación de carne refrigerada y subproductos congelados, abre una ventana para diversificar y sofisticar las exportaciones pecuarias. Esto no solo incrementará los ingresos, sino que posicionará a Chile como un proveedor de carne de cerdo de calidad superior en un mercado exigente y en continuo crecimiento. China es el principal socio comercial de Chile desde 2010 y el mayor destino de nuestras exportaciones silvoagropecuarias desde 2018. En 2023, las exportaciones de este sector al gigante asiático alcanzaron los 5.444 millones de dólares, destacando productos como cerezas, arándanos y ciruelas, que han cimentado su lugar en la preferencia del consumidor chino.



La edición 2024 de Chile Week China subraya la calidad, sustentabilidad y trazabilidad de los productos nacionales, valores que resuenan fuertemente en un mercado chino cada vez más orientado hacia la salud y la sostenibilidad. No solo es una oportunidad comercial; es un puente que refuerza la relación bilateral, promoviendo el entendimiento mutuo y abriendo puertas para que nuestros productos sigan conquistando paladares y mercados en el otro lado del mundo.

Con eventos como este y acuerdos históricos, Chile demuestra que, aunque pequeño en tamaño, es un actor gigante en su capacidad de construir lazos sólidos y beneficiosos con un mercado tan vasto y dinámico como el chino. Una relación que, sin duda, seguirá prosperando en beneficio de ambos países.