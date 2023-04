Social 27-04-2023

INACAP y CORFO lanzan proyecto GO Innprende Maule

- Instancia formativa impulsará el desarrollo de emprendimientos agroindustriales en ocho establecimientos educacionales TP de la región.



Desarrollar e instalar capacidades, habilidades y competencias en estudiantes de educación Técnico Profesional (TP) que les permita desarrollar emprendimientos sustentables orientados al sector agroindustrial del Maule, es el objetivo del proyecto GO Innprende Maule.

La iniciativa, financiada a través del fondo Viraliza de Corfo, entregará herramientas y metodologías a los jóvenes para lograr una cultura emprendedora que permita diversificar y ampliar la matriz productiva de la región, aportando al crecimiento regional a través de la formación de capital humano y la generación de redes de trabajo colaborativo.

Liderado por INACAP Sede Talca y Curicó, el proyecto es coejecutado por el CFT San Agustín y el Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) de la Universidad de Talca, en alianza con la Asociación Gremial Agrícola Central.

GO Innprende Maule cuenta con la participación de ocho establecimientos TP de la región integrado por el Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda de Cauquenes, Liceo de Putú, Liceo de Colbún, Escuela de Administración y Comercio de Curicó, Instituto Técnico Superior de Constitución, Complejo Educacional Javiera Carrera de Talca, Liceo Juan Morales de Lontué y Liceo María Auxiliadora de Linares.

Paulina Campos Andaur, Directora Regional de Corfo Maule, afirmó que “el propósito de este proyecto es desarrollar habilidades y competencias emprendedoras con un enfoque a la orientación hacia el desarrollo sostenible en jóvenes de educación técnico profesional”, señalando además que, “para nosotros financiar y trabajar en este proyecto es muy importante ya que lo que busca es adelantarnos a que los jóvenes puedan desarrollar más tempranamente estas habilidades tan necesarias para emprender”.

Por su parte, Mauricio Aguilera Muñoz, Director del Proyecto “GO Innprende”, indicó que “la idea es apoyar a jóvenes de liceos de enseñanza media técnico profesional que hoy en día no tienen acceso a las herramientas de innovación y emprendimiento. Queremos ir con nuestra experiencia de más de 60 años en INACAP para transmitir experiencias significativas a estudiantes que por medio de la innovación y el emprendimiento pueden cambiar el mundo y también su mundo”.