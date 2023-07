Social 02-07-2023

Inaugurado el primer Centro de Atención Temprana de Chile

- El nuevo centro impulsado por la comunidad española y la Universidad Católica del Maule busca entregar atención multidisciplinaria a los niños y niñas de cero a seis años de edad y sus familias para prevenir diversas alteraciones mediante una innovadora mirada integral.

Con el tradicional corte de cinta y la bendición del obispo de Talca Monseñor Galo Fernández Villaseca, quedó oficialmente inaugurado el viernes 30 de junio en la región del Maule el primer Centro de Atención Temprana del país CAT Español UCM, el cual representa un gesto de gratitud de la comunidad española a la comunidad local.

El acto fue encabezado por el ministro de desarrollo social y familia, Giorgio Jackson, el embajador de España en Chile Rafael Garranzo, la Gobernadora Regional Cristina Bravo y el rector de la Universidad Católica del Maule, Dr. Claudio Rojas Miño, junto a autoridades locales y universitarias.

Sobre el CAT Español UCM, ubicado en el kilómetro cinco de la ruta CH-115 que une a las comunas de Talca y San Clemente, el embajador de España en Chile, destacó que “Es una iniciativa muy encomiable, emocionante diría, y el primer motivo es precisamente por a quién atiende. Yo creo que es algo que en lo que hay consenso. Es que los niños necesitan ser protegidos y los niños que necesitan atención especial todavía más (…) Invitamos a todas las familias, se van a encontrar las mejores instalaciones, un personal muy preparado, muy capacitado con instalaciones de última tecnología. No puedo más que recomendarlo", recalcó.

En ese mismo sentido, el ministro Giorgio Jackson, quien por estos días recorre la zona central del país en atención a la emergencia, manifestó que “Quisimos pasar a no solamente saludar, sino también comprometer el trabajo conjunto con la fundación CAT Español UCM, que es una articulación entre una universidad tradicional, como es la Universidad Católica del Maule, con la fundación de la Corporación de Escuela Especial España, y que permite abordar una población que es particularmente sensible y que combina distintas áreas de preocupación. La niñez, por un lado, por todo lo que implica la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la discapacidad o la potencial discapacidad que también trabajan acá de manera preventiva”.

En la oportunidad, el ministro comprometió el acompañamiento desde SENADIS para gestionar convenios con el primer Centro de Atención Temprana del país. "De tal forma de que este desarrollo y esta puesta en marcha continúen en el tiempo porque sabemos que va a traer bienestar sobre todo a las familias, obviamente a los niños y niñas que se atienden, pero también a las familias que son particularmente las cuidadoras o cuidadores de aquellos niños y que van a tener las herramientas para también, no sólo cuando vengan a las horas de atención acá, sino también que se les capacite para que cuando estén en sus casas también puedan tener mayores herramientas para el desarrollo de los niños y niñas”, sostuvo.

Tras el corte de cinta el rector de la Universidad Católica del Maule, Dr. Claudio Rojas Miño, manifestó la intención y compromiso del plantel para con el nuevo centro. “Es una iniciativa que es connatural a lo que nosotros hacemos, que es nuestra vinculación con el medio, una vinculación que es desde nuestras capacidades, de lo que nosotros sabemos hacer, pero también en una alianza virtuosa con la sociedad civil, en este caso que viene de la colonia española (…) desde la UCM sentimos que esto es algo muy propio, que nos compete, así que estamos felices, y comprometidos a seguir apoyando el CAT Español UCM”, afirmó.

Por su parte, Félix Jiménez, presidente de la Fundación CAT Español UCM, sostuvo que “estamos más que contentos, estamos emocionados inaugurando un proyecto que ya lleva cuatro años de desarrollo, construcción y puesta en marcha. Nos sentimos orgullosos de presentarle a nuestras autoridades, al área académica y de parte de la comunidad española de Talca y de Chile, entregar esto a la comunidad para el bienestar de niños y niñas y sus familias que tanto nos necesitan”.