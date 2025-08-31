Social 31-08-2025

Inauguran nueva sede social para adultos mayores de Cauquenes

● Este proyecto significó una inversión de más de $132 millones a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y beneficiará a más de 300 adultos mayores de la comuna.

El encargado de la Subdere (URS) del Maule, Hugo Silva Lemus, llegó hasta la comuna de Cauquenes para inaugurar junto al alcalde Jorge Muñoz, el delegado presidencial provincial, Claudio Merino, autoridades regionales, concejales, vecinas y vecinos de la comuna, el proyecto “Construcción Infraestructura Social Multipropósito UCAM”, que fue financiado con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) con una inversión de más de $132 millones.



El proyecto contempló la construcción de una nueva sede social para la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) de Cauquenes, con el fin de dotar a esta comunidad de una infraestructura de 143 m2 en albañilería confinada. Además, en la edificación se incluyó un hall de acceso, salón multiuso, oficina, bodega, cocina, baño hombres y mujeres.

“Muy contentos como Gobierno del Presidente Gabriel Boric de haber financiado este proyecto y estar inaugurando este logro tan esperado por las personas mayores de Cauquenes, de poder contar con su propia sede. Es un espacio amplio, con accesibilidad universal y donde tendrán todas las comodidades que ellos necesitan y que será de mucha utilidad tanto para sus reuniones como agrupación o realizar otras actividades que ellos estimen, generando los espacios necesarios para un envejecimiento activo”, destacó el encargado regional de Subdere Maule, Hugo Silva Lemus.

Antiguamente, la UCAM no contaba con un espacio físico acondicionado, habilitado y equipado para realizar sus reuniones y actividades oficiales como agrupación formal, lo que dificultaba efectuar sus encuentros y generar instancias de participación para postular a beneficios sociales enfocados directamente en los adultos mayores.

El delegado presidencial de Cauquenes, Claudio Merino, sostuvo que “es un hecho concreto de que el gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric esta con los adultos mayores. El terreno donde fue emplazada esta infraestructura fue entregado por Bienes Nacionales, por lo tanto, el gobierno de Chile esta con los adultos mayores de Cauquenes”.



