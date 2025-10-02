Policial 02-10-2025

Incautan en Talca más de una tonelada de cable de cobre



En circunstancias en que detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig) Talca, de la PDI, se encontraban realizando una fiscalización de extranjeros en el sector suroriente de la capital regional, dan con la información que en el lugar existiría una casa de compra y venta de artículos usados, además de la posible existencia de cable de cobre de tendidos telefónicos.

Ante ello, solicitan la cooperación de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Talca, quienes concurren al lugar y logran acreditar la existencia de 1.671 kilos de cable multipart de cobre con una leyenda con el nombre de una empresa telefónica, siendo reconocida además su propiedad por un técnico de la compañía.

Por todo lo anterior, los investigadores policiales de la brigada especializada detuvieron en flagrancia por receptación a un hombre de 40 años, con antecedentes policiales, quien, por instrucción de la fiscalía fue apercibido por el Artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de citación por parte del Ministerio Público.

