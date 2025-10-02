Hoy
viernes 03 de octubre del 2025
Policial 02-10-2025
Incautan en Talca más de una tonelada de cable de cobre
En circunstancias en que detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig) Talca, de la PDI, se encontraban realizando una fiscalización de extranjeros en el sector suroriente de la capital regional, dan con la información que en el lugar existiría una casa de compra y venta de artículos usados, además de la posible existencia de cable de cobre de tendidos telefónicos.
Ante ello, solicitan la cooperación de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Talca, quienes concurren al lugar y logran acreditar la existencia de 1.671 kilos de cable multipart de cobre con una leyenda con el nombre de una empresa telefónica, siendo reconocida además su propiedad por un técnico de la compañía.
Por todo lo anterior, los investigadores policiales de la brigada especializada detuvieron en flagrancia por receptación a un hombre de 40 años, con antecedentes policiales, quien, por instrucción de la fiscalía fue apercibido por el Artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de citación por parte del Ministerio Público.
Freddy Mora | Imprimir | 202
Otras noticias
Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables
Prisión preventiva para imputados sorprendidos con más de 100 kilos de…
Cyber Monday 2025: entregan claves para comprar de manera segura y evitar…
Realizan ceremonia de develación de bustos en honor a mártires de Carabineros
Jefe de la PDI en el Maule fue ratificado en el Alto Mando 2026