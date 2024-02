Social 29-02-2024

Incendio Forestal movilizó a bomberos en comuna de Linares

Bomberos trabajó en Tercera Alarma de incendio forestal en el callejón Pichirrincón de la comuna.

Las altas temperaturas y la escasa humedad se conjugaron para que el fuego avanzara rápidamente entre zarzamoras y pastizales obligando a la institución a desplegar todo su material mayor disponible en el lugar y evitar que el fuego se siguiera propagando a otros puntos del sector.

El hecho incluso fue más allá debiendo solicitase apoyo a bomberos de Yerbas Buenas con dos unidades y Colbún con una unidad.

Aunque no existe al momento información oficial sobre la causa y origen del incendio, no se descarta que como ocurre generalmente en estos casos, pueda existir intencionalidad o intervención humana en la situación.

En el combate al fuego también trabajó personal de CONAF con asiento en la zona.

No se reportaron particulares ni bomberos lesionados.