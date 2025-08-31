domingo 31 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 31-08-2025
    Incendio provocó severos daños en vivienda del sector Nuevo Amanecer de Linares
    Fue alrededor de las 20:00 horas de la noche del viernes, que en Linares se activó la alarma de Bomberos, solicitando refuerzo de voluntarios para acudir a un llamado por incendio declarado, otra vez en el sector Nuevo Amanecer.
    El siniestro se desencadenó en calle Ernesto Merino con Mario Carreño, donde al llegar el personal de emergencias, se encontraron con el avance de las llamas en fase de libre combustión, por lo que fue necesario agilizar el trabajo, para evitar propagación a recintos colindantes.
    Finalmente, fue una casa afectada en la mayoría de su estructura, junto con la afectación menor a otra colindante. Carabineros se constituyó en el sector para recabar los antecedentes, en espera de los peritajes encargados para determinar la causa del incendio.
