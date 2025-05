Opinión 24-05-2025

Incendios de viviendas

Dixon Rivas Chávez

Capitán de Carabineros

Perito criminalístico



Es bien sabido que los incendios estructurales son uno de los mayores percances que una familia puede sufrir, no obstante a ello, no todos toman la importancia a las medidas básicas para prevenirlos. Las causales de inicio de un incendio son diversas, pero su gran mayoría se asocian a circunstancias accidentales; el mal manejo de equipos eléctricos, la despreocupación en la mantención de estufas en funcionamiento, la utilización de braceros al interior de habitaciones y el descuidado manejo y mantención del sistema de electricidad, son las principales causales de incendios de viviendas.

La Sección Criminalística Labocar Talca, como organismo científico-forense de Carabineros de Chile, durante los últimos años ha debido investigar un alto número de estos siniestros en toda la región del Maule, registrando durante estos últimos años, un aumento de los denominados incendios estructurales, toda vez que durante el último periodo, consignado de Mayo 2024 a Mayo 2025, la citada Unidad Especializada, ha concurrido a un total de 156 eventos, de esta índole.

Bajo esta premisa, es dable señalar que aún no se han registrado temperaturas bajas, como así también, al estar en desarrollo la estación de otoño, los eventos asociados a los incendios estructurales, pudiesen incrementar en la época en la cual tienden a registrarse constantes lluvias y descenso de las temperaturas (invierno). Estas cifras son aún más alarmantes si consideramos la cantidad de personas y familias afectadas, tanto directa como indirectamente. Lamentablemente, no siempre se sufre únicamente la pérdida de bienes materiales, sino también la vida de seres queridos.

INCENDIOS CON RESULTADO DE MUERTE DESDE MAYO 2024 A MAYO 2025, UN TOTAL DE 14 VENTOS EN LA REGION DEL MAULE, donde lamentablemente han resultado personas fallecidas.

El llamado es a tomar conciencia respecto al riesgo real de estos siniestros en nuestros hogares, teniendo especial preocupación en apagar calefactores eléctricos y otros equipos de alto consumo eléctrico cuando no están siendo utilizados; no dejar prendas de vestir próximas a estufas ni ductos calientes; contar con extintores de incendio; no utilizar braceros al interior de la casa y sobre todo, realizar reparaciones, extensiones y modificaciones eléctricas sólo mediante profesionales certificados. Siguiendo estos simples ejemplos, ayudaremos a disminuir esta negativa cifra y de paso cuidaremos la vida de aquellos a quienes más queremos.