Agricultura 06-02-2024

Incendios forestales: Delegación entregó detalles de situación en provincia de Linares

La Delegada Presidencial Provincial de Linares, Aly Valderrama Villarroel entregó un balance de emergencia con respecto a los focos de incendios de los últimos días en la comuna de San Javier, Retiro, Parral y Longaví.



En el caso de la comuna de San Javier, el incendio denominado “Vado la Patagua” afectó 260 hectáreas aproximadamente compuesta por pastizales, arbolado y plata vino forestal.



Asimismo, se lamenta la pérdida de una vivienda que no estaba habitada. Este siniestro fue provocado por la negligencia de un sujeto del sector que se encontraba realizando un asado y que no obedeció las recomendaciones desde la red de prevención de incendios de CORMA, dicho sujeto se encuentra con arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y firma semanal. El siniestro se encuentra controlado.



Con respecto al incendio “El oriente” que involucra las comunas de Retiro y Parral se encuentra controlado, con una superficie de 64,5 hectáreas que corresponde a pastizal, arbolado y plantación forestal, no existiendo viviendas afectadas y se halla en fase de controlado.



Finalmente, en Longaví, Lomas del Río se inició un foco cerca de mediodía, permaneciendo en observación, existiendo una brigada de CONAF y bomberos de la comuna trabajando en el lugar.