Opinión 09-11-2023

Incluidos en el futuro

Gianfranco Ferrari

Ceo de Credicorp





Parte fundamental de la solución de un problema, además de identificarlo, es entenderlo. En América Latina uno de los grandes retos que enfrentamos es la limitada inclusión financiera de los ciudadanos, una consecuencia de los altos niveles de informalidad laboral que la mayoría de los países padece y una circunstancia que afecta, y precariza aún más, las vidas de los más pobres. Esta es una realidad que logramos hacer evidente y cuantificar con data de valor a través del Índice de Inclusión Financiera de Credicorp (IIF) un documento que esperamos sirva como insumo para que se tomen decisiones para remediar la situación.

En esta línea, un primer mensaje a destacar a partir de tendencias y patrones identificados en la región es que no avanzamos a la misma velocidad que hace un tiempo. Por ejemplo, del 2022 al 2023 el porcentaje de personas con un nivel de inclusión “Alcanzado” pasó de 25% a 24%. Lo que sí es positivo, es que el porcentaje de personas que están “En progreso” hacia la inclusión plena haya pasado de 36% a 41%, aunque son cifras que dan cuenta de que todavía hay trabajo por hacer.

Perú, México y Bolivia son los países estudiados con el desempeño más bajo en este terreno. Los dos últimos tienen 43% de sus ciudadanos en un nivel “Bajo” de inclusión, mientras que, en contraste, en Chile el porcentaje es de 23%, unos de los menores en la región.

La idea de este estudio, desde su primera edición, fue que sirva como una fuente de información confiable y actualizada para que se puedan desarrollar y mejorar las políticas públicas de inclusión financiera. Y en este sentido, con los datos en mano y la información para las instituciones financieras y para los líderes políticos disponible, ¿qué debemos resaltar?

Lo primero es que la conectividad es fundamental y no negociable. Las billeteras móviles y las aplicaciones de las entidades financieras consistentemente demuestran ser la herramienta más útil para la inclusión financiera. El salto en el número de personas que las tienen ha sido considerable del 2021 al 2023. En aquel año solo un 11% las tenía, en este llegó a 31%. En el caso de Chile es del 18% en 2023, una cifra por sobre el porcentaje regional.

Frente a eso, la consecuencia para que más gente pueda entrar al sistema financiero será que más personas elegirán vincularse con alguna entidad del sistema financiero por esa vía. Sobre todo, en zonas donde la geografía supone un obstáculo para acceder a este tipo de servicios de manera presencial. Entonces, es importante enfocarse en generar una buena cobertura digital.

Otro factor que se debe resaltar es el vínculo entre la educación y la inclusión financiera. La brecha más grande entre aquellos que están plenamente incluidos en el sistema financiero versus lo que no, se encuentra en el indicador de educación: las personas con posgrado alcanzan el máximo puntaje de inclusión de todo el índice, mientras que los que no terminan la etapa escolar están en la zona más baja. Esto, está claro, es un desafío que deben emprender tanto el sector público como el privado, pero no solo mejorar el acceso a la educación, sino también mejorar su calidad.

Finalmente, se debe revisar qué grupos específicos necesitan mayor atención cuando de inclusión financiera se trata. Todavía hay brechas notables en la inclusión de las mujeres, por ejemplo, al igual que en la de las personas de la tercera edad y en la de los ciudadanos que viven en zonas rurales. Definir una estrategia específica para cada grupo también es importante.