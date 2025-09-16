Opinión 16-09-2025

Inclusión auditiva en Fiestas Patrias

¿Nos hemos detenido a pensar cómo viven las Fiestas Patrias quienes tienen pérdida auditiva? Estas celebraciones, que suelen ser sinónimo de encuentro y conversación, pueden convertirse en una experiencia de aislamiento para más de un millón de chilenos que padecen hipoacusia, según el Ministerio de Salud.



El ruido de fondas, la música fuerte o incluso las conversaciones simultáneas en la mesa familiar generan barreras invisibles que muchas veces pasamos por alto. Pero esa invisibilidad es parte del problema: seguimos asociando la pérdida auditiva sólo con la vejez, cuando en realidad puede afectar a cualquier etapa de la vida, con consecuencias que no son menores. Dificultades para comunicarse significan también dificultades para participar, y lo que queda fuera no es solo la conversación, sino también la pertenencia y la alegría compartida.



La inclusión no requiere grandes discursos, sino gestos simples: bajar el volumen de la música, elegir una mesa redonda, mirar a los ojos a quien hablamos, evitar conversaciones superpuestas. En definitiva, generar condiciones para que nadie quede al margen.



En estas Fiestas Patrias, cuando tanto hablamos de unión y tradiciones, quizás sea importante preguntarnos si celebramos de verdad cuando no todos pueden sentirse parte de la fiesta.



Luciano García

Fonoaudiólogo GAES Chile



