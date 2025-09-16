martes 16 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 16-09-2025
    Inclusión auditiva en Fiestas Patrias
    Publicidad 12
    ¿Nos hemos detenido a pensar cómo viven las Fiestas Patrias quienes tienen pérdida auditiva? Estas celebraciones, que suelen ser sinónimo de encuentro y conversación, pueden convertirse en una experiencia de aislamiento para más de un millón de chilenos que padecen hipoacusia, según el Ministerio de Salud.

    El ruido de fondas, la música fuerte o incluso las conversaciones simultáneas en la mesa familiar generan barreras invisibles que muchas veces pasamos por alto. Pero esa invisibilidad es parte del problema: seguimos asociando la pérdida auditiva sólo con la vejez, cuando en realidad puede afectar a cualquier etapa de la vida, con consecuencias que no son menores. Dificultades para comunicarse significan también dificultades para participar, y lo que queda fuera no es solo la conversación, sino también la pertenencia y la alegría compartida.

    La inclusión no requiere grandes discursos, sino gestos simples: bajar el volumen de la música, elegir una mesa redonda, mirar a los ojos a quien hablamos, evitar conversaciones superpuestas. En definitiva, generar condiciones para que nadie quede al margen.

    En estas Fiestas Patrias, cuando tanto hablamos de unión y tradiciones, quizás sea importante preguntarnos si celebramos de verdad cuando no todos pueden sentirse parte de la fiesta.

    Luciano García
    Fonoaudiólogo GAES Chile

    Freddy Mora | Imprimir | 91

    Otras noticias

    ALGO MÁS QUE PALABRAS Incesante obligación moral; para un diario compromiso integral
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Incesante obligación moral; para un diario compromiso…
    Chile frente al desafío de ser hub digital
    Chile frente al desafío de ser hub digital
    ¿Por qué tantas personas recurren a ChatGPT como terapeuta?
    ¿Por qué tantas personas recurren a ChatGPT como terapeuta?
    Bienestar familiar digital: un desafío país impostergable
    Bienestar familiar digital: un desafío país impostergable
    Spam electoral
    Spam electoral
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para