Opinión 18-12-2024

Inclusión Laboral: Urgencia de un compromiso auténtico

Señor Director,



Con la llegada de enero y la obligación de presentar informes sobre el cumplimiento de las Leyes de Inclusión Laboral, es momento de reflexionar: la inclusión de personas con discapacidad no puede seguir siendo vista como un simple trámite o el cumplimiento de una cuota.



En Chile, más de tres millones de personas viven con discapacidad, pero solo el 30% tiene acceso a un empleo. Lo más alarmante es que, a pesar de que en Chile son más mujeres que hombres con discapacidad, las mujeres con discapacidad representan apenas el 35% de la contratación. Estas cifras evidencian la persistencia de barreras estructurales, actitudinales y de género que siguen restringiendo el acceso al trabajo, incluso con el respaldo de la legislación.



La verdadera inclusión laboral demanda un compromiso auténtico, un esfuerzo por desafiarnos como sociedad y como organizaciones, desafiando los imaginarios sociales que limitan el potencial de las personas con discapacidad, construyendo un ecosistema que reconozca y potencie la diversidad como una riqueza social y económica.



Este compromiso no solo implica cumplir con la normativa, sino también transformar las culturas organizacionales, invertir en capacitación y abrir espacios que valoren las capacidades únicas de cada persona. Reconocer la inclusión como una oportunidad, y no solo como una obligación legal, puede enriquecer nuestras organizaciones y construir una sociedad más equitativa y próspera. Las personas con discapacidad son más que una cuota o una etiqueta.



Álvaro Aguilar

Presidente Consejo Asesor

Fundación Ronda