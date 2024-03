Opinión 09-03-2024

Inclusión tecnológica: un imperativo para el progreso

Pamela Castro, Marketing Manager de LG Electronics Chile



En el mundo actual, la tecnología se posiciona como el motor principal del progreso. Desde los dispositivos que usamos a diario hasta los avances científicos que transforman nuestra comprensión del mundo, la innovación tecnológica impulsa el desarrollo en todas las esferas de la vida. Sin embargo, este progreso solo puede ser verdaderamente inclusivo si garantizamos la participación equitativa de todas las personas, independientemente de su género.



Históricamente, las mujeres han sido menos representadas en campos como la ingeniería, la informática y la ciencia, lo que ha perpetuado desequilibrios de género en la industria tecnológica. Según un estudio realizado por Women In Tech el 2023, sólo 1 de cada 5 personas que trabajan en la industria tecnológica son mujeres, representando el 20% de la industria en la actualidad, una estadística que subraya la necesidad urgente de abordar la brecha de género en tecnología y promover una mayor inclusión.



La incorporación de mujeres en tecnología no solo es una cuestión de equidad, sino también de pragmatismo económico. Numerosos estudios han demostrado que los equipos diversos son más propensos a tomar decisiones más informadas y a generar mejores resultados empresariales. Por lo tanto, al incluir más mujeres en la industria tecnológica, no solo estamos abriendo oportunidades para el crecimiento personal y profesional de estas, sino que también estamos enriqueciendo el panorama de la innovación.



Es crucial renovar nuestro compromiso de promover la inclusión de las mujeres en la industria tecnológica. Al hacerlo, no solo estaremos construyendo un futuro más justo y equitativo, sino también desbloqueando todo el potencial innovador de nuestra sociedad. Juntos, podemos crear un mundo donde la tecnología sea verdaderamente inclusiva y beneficiosa para todos y todas.