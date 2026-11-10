Opinión 10-11-2026

Inclusión urbana, todos los días



Señor director:



Cada año, la Teletón moviliza y une al país para apoyar la rehabilitación de miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. En esta instancia, hay una gran oportunidad de poder ampliar la mirada de cómo generamos una sociedad más inclusiva tanto en los centros de rehabilitación como en nuestras ciudades.



Los avances en movilidad pierden parte de su impacto cuando las veredas están deterioradas, faltan rebajes en los cruces o el transporte y los espacios públicos no son accesibles. Por ejemplo, un estudio preliminar de Catlec, realizado en Santiago, detectó que las personas con movilidad reducida pueden tardar hasta un 40% más en sus desplazamientos.



La accesibilidad universal no sólo beneficia a las personas con discapacidad, sino que a todos en algún momento de la vida. Niños, personas mayores, y quienes realizan labores de cuidado. Por eso, debe ser un criterio central de la planificación y gestión urbana, con mejores veredas, rutas peatonales continuas y conexiones accesibles con servicios de salud, educación y transporte.



La inclusión entonces tiene una dimensión fundamental desde rehabilitación y también nos exige ciudades que permitan a todas las personas desenvolverse con autonomía y participar plenamente de la vida cotidiana.



Martín Andrade

Director Ejecutivo

Corporación Ciudades

