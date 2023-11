Opinión 23-11-2023

Inclusión y los Parapanamericanos



Alejandra Ríos Urzúa

Directora Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello





Todos quedamos muy emocionados con los Juegos Panamericanos 2023 y ahora estamos viviendo los Parapanamericanos, donde participan más de dos mil atletas, de 33 países. Del Team Chile hay 130 deportistas.

Así como ya vivimos una tremenda fiesta, emoción y vimos el esfuerzo de los atletas, esperamos que eso también se traslade a estos Parapanamericanos; que ojalá no haya grandes diferencias; que exista el mismo entusiasmo por acompañar a nuestros atletas y que ello sea independiente de sus condiciones. Que lo que prime sea el deporte y no la discapacidad.

En términos de Inclusión, como sociedad tenemos el desafío de seguir apoyando. Hay que hacer un gran esfuerzo como país, con apoyo económico desde el Estado, invirtiendo en infraestructura para el talento deportivo en general, sin apellido. Así, esperemos que cuando se construya un estadio se piense desde el principio en su accesibilidad y no se tenga que adecuar después. Esta es una inversión muy importante, puesto que después todos nos sentimos orgullosos al ver a los deportistas llevar los colores de nuestra bandera.

Ahora bien, necesitamos que el avance sea orgánico. No basta con avanzar en la infraestructura de los estadios, sino que ese avance debe ir acompañado de accesibilidad en el transporte público, las calles y principalmente, en la construcción de cultura inclusiva de los ciudadanos. Lo importante es vivir la inclusión todos los días, no sólo mientras dure esta fiesta del deporte.