Social 10-10-2025

Incremento de la PGU en el Maule alcanzó a más de 24 mil personas



** Fueron los primeros en recibir el incremento estipulado en la Reforma de Pensiones.



Los primeros beneficios de la Reforma de Pensiones se hicieron notar en la región durante el mes de septiembre, cuando se materializó el incremento de la PGU para personas pensionadas de 82 años. A ellas se sumaron además, quienes reciben otros beneficios contemplados en la Reforma de Pensiones, totalizando 51.166 las personas beneficiadas en la Región del Maule.



Así lo hicieron notar, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal junto a la Directora Regional del IPS Maule, Cristina Bravo Castro, al realizar un balance del proceso de pago del incremento de la PGU, el que a nivel nacional llegó a cerca de 391 mil personas, de las cuales, 24 mil 500 son pensionadas y pensionados maulinos.



“Es grato constatar cómo estas 24 mil 500 personas de 82 años o más ya han visto incrementada su PGU en nuestra región, dando cumplimiento a lo contemplado en la Reforma Previsional. Seguirán en los años siguientes los que tienen 75 o más años y, luego, los que tienen 65 o más años. Este aumento también es para quienes tienen una Pensión Básica Solidaria de Invalidez, el Aporte Previsional Solidario de Invalidez, un Subsidio de Discapacidad o para quienes son beneficiarios de leyes reparatorias. Con eso, se completa un total de más de 51 mil personas en la región que han visto mejorada su pensión. La buena noticia llegó, subieron las pensiones”, aseguró la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal.



“A partir de enero de 2026, comenzaremos a entregar los primeros beneficios del nuevo Seguro Social a las personas jubiladas, se trata del Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. En eso estamos concentrados, trabajando para continuar cumpliendo con la implementación de la Reforma de Pensiones y con los miles de chilenos y chilenas que, por tantos años, esperaban una mejora en sus pensiones”, afirmó la directora regional del IPS Maule, Cristina Bravo Castro.

Es importante mencionar que la cifra de 24 mil 500 personas corresponde a un número inicial, ya que cada mes -en la medida que las personas cumplan 82 años-, se les incrementará su PGU a $250.000.



Para más información o consultas sobre fechas de entrada en vigencia de los beneficios de la reforma, las personas pueden consultar en www.lareformadepensiones.cl , www.chileatiende.cl o llamando al 101.





