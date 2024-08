Nacional 20-08-2024

Incubus vuelve a Chile en 2025: Fecha, recinto y venta de entradas

El grupo Incubus confirmó su regreso a Chile con un especial concierto a ocho años de su última visita.

En mayo pasado los liderados por Brandon Boyd estrenaron una regrabación de su disco "Morning View", el cual estaba cumpliendo dos décadas desde su lanzamiento. Dicho trabajo es el que motiva el retorno de los californianos al país.

Además de sus grandes éxitos, Incubus confirmó que en esta gira mostrarán un espectáculo basado en este álbum, el cual incluye temas como "Wish you were here" y "Are you in?", entre otros.

¿Dónde y cuándo es?

El concierto de Incubus en Chile quedó fijado para el próximo 4 de abril de 2025 en el Movistar Arena.

Venta de entradas

La venta de entradas para el show de Incubus en Chile tendrá su preventa este martes 20 de agosto desde las 12:00 horas en Puntoticket. La venta general comenzará el 22 de agosto a la misma hora.

Precios

Estos son los precios para el show de Incubus en venta general:



Platea Baja Diamante - $172.500

Platea Baja Golden - $143.800

Cancha Frontal - $109.300

Platea Baja Silver - $103.500

Platea Alta Golden - #63.300

Cancha General - $57.500

Accesibilidad Universal y acompañantes - $57.500

Platea Alta Silver - $51.800

Tribuna - $40.300