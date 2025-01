Deportes 12-01-2025

IND lanzó Plan de Natación en el Maule en la Piscina del Estadio Fiscal de Talca

Dentro de su oferta programática, el Instituto Nacional de Deportes, dispone cursos de natación para niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores

Una gran alternativa están teniendo personas de todas las edades en el Maule, gracias al Plan de Natación que lanzó este jueves el Instituto Nacional de Deportes, en la Piscina Fiscal de Talca, donde marcó presencia el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela y la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra.

Desde el 06 de enero y hasta el último día hábil de febrero los menores podrán aprender a nadar y también tendrán una alternativa en esta época estival. Por su parte, los jóvenes, adultos, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, podrán disfrutar de talleres sistemáticos, durante todo este año 2025, gracias a la inversión de más de 45 millones de pesos en el recurso humano e implementación deportiva.

PALABRA

El Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda Sepúlveda, aseguró: “Los talleres que se están ejecutando durante las mañanas son de nuestro programa Crecer en Movimiento y no solamente en la Piscina del Estadio Fiscal, sino que, en otras comunas de la región, como en Chanco, Empedrado, Hualañé, Retiro y Curepto. Para nosotros la Piscina del Estadio Fiscal tiene un rol fundamental. Históricamente la gente venía y se cobraba una entrada y nosotros cambiamos eso y decidimos que se hicieran cupos gratuitos para niños y niñas, para que puedan aprender a nadar. El presidente Gabriel Boric nos ha instruido que los espacios públicos estén abiertos para la comunidad”.

Por su parte, el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela Kleiber, consignó: “Para nosotros además de aportar en bajar el sedentarismo y la obesidad y ojalá después desarrollar deportistas en procesos de detección de talento y canalizarlo hacia el deporte de alta competición para que representen a la región, es importante el apoyo integral que se le da a los menores con estas acciones, que son tremendamente relevantes y satisfactorias”.

En total son más de mil 500 las familias beneficiadas con este plan de natación gratuito. En ese contexto, María Fernanda Pavez, apoderada de uno de los talleres para menores, relató lo positivo que ha significado para su hijo esta iniciativa y aseguró que “conocí estos talleres por una amiga, ella me comunicó que su hijo venía anteriormente, así que me pareció positivo, porque a mi hijo le gusta el agua, pero no sabía nadar. Mi esposo postuló, fuimos aceptados y me ha parecido increíble, porque a él le ayuda al aprendizaje en vacaciones y les fomenta a aprender a nadar. Es una buena alternativa. Él nunca había participado en algo así, está compartiendo con otros niños, así que muy feliz”.

Cabe consignar que a la par de los talleres de natación, también se iniciaron los talleres gratuitos de acondicionamiento físico, entrenamiento funcional, yoga, pilates y zumba en el Parque del Estadio Fiscal de Talca. Los horarios y próximos nuevos talleres para la comunidad se pueden revisar en las redes sociales del Mindepmaule en Facebook, Instagram, y X.