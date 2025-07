Deportes 01-07-2025

IND realiza actividades de natación para niños y niñas en vacaciones de invierno

*Más de un centenar de menores de distintos colegios públicos de Talca, están marcando presencia en esta convocatoria gratuita, organizada por el programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes

Con el objetivo de fomentar la vida sana, la actividad física y el desarrollo de las relaciones sociales entre niños, el programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes en la región del Maule, está realizando talleres gratuitos de natación para niños y niñas en estas vacaciones de invierno.

En la Piscina Temperada del Estadio Fiscal de Talca se está ejecutando esta iniciativa, que considera a menores del centro educacional Javiera Carrera Pinto, Escuela María Raquel, Escuela Sargento Rebolledo y Escuela Aurora de Chile, todas de la capital regional del Maule.

PALABRAS

Sobre esta iniciativa, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, aseguró: “hemos dado inicio a nuestro programa vacaciones de invierno en IND y lo hemos hecho en la Piscina Temperada para niños y niñas de distintos colegios públicos de Talca, que podrán hacer uso de la piscina en dos sábados y estamos orgullosos que nuestro piscina pueda estar a disposición de la comunidad. Es lo que nos ha solicitado el presidente Gabriel Boric”.

A su vez, el Director Regional de IND, Zenén Valenzuela Kleiber, agregó: “Con esto, el IND amplía la oferta de actividades y responde de mejor forma a la necesidad de muchos padres de brindarles un espacio de esparcimiento y la práctica de la actividad física y el deporte. Cada asistente, además ha recibido por parte de la institución un kit deportivo compuesto por un morral, gorra de natación y lentes de natación, que nos pone muy contentos en nuestro objetivo de fomentar la vida saludable”.

ASISTENTES

Marina Orellana Orellana, llegó junto a su hijo Héctor Valdés Orellana a ser parte de esta convocatoria, quien aseguró: “es una experiencia novedosa, para que los niños puedan tener otra expectativa y puedan tener actividades recreativas en estas vacaciones de invierno, para que no estén tanto en la casa encerrados y puedan tener actividades más lúdicas para que estén recreándose”. A su vez su hijo, Héctor, dijo: “He estado siempre en piscinas que no son temperadas y ahora con esta experiencia me siento muy bien y contento.”

Serán dos sábados donde se realizará esta convocatoria, donde desde el IND también se espera que los participantes puedan adquirir nociones básicas de la disciplina de la natación.