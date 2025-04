Agricultura 23-04-2025

INDAP entregó más de $500 millones a usuarios del PRODESAL de ocho comunas maulinas

INDAP ha continuado su despliegue en terreno, entregando los incentivos del Fondo de Operación Anual-FOA- a usuarios del Programa de Desarrollo Local-PRODESAL-, en las comunas de Teno, Hualañe, Pencahue, Vichuquén, Retiro, Longaví, San Javier y Maule, donde entregó cerca de $504 millones a 3.478 pequeños productores y productoras.

La iniciativa, que se replicará en las 30 comunas de la región donde INDAP mantiene convenios con los municipios para ejecutar el programa PRODESAL, busca entregar a los pequeños productores un capital de trabajo, que les permita iniciar el año agrícola con algunos recursos para adquirir insumos, semillas y algunas pequeñas herramientas de trabajo.

Jorge Céspedes, director regional de INDAP, indicó que esperan durante el mes de abril finalizar con la entrega de este incentivo. “Estamos muy motivados durante el mes de abril para poder llegar con esta ayuda a tiempo y este apoyo, que es un programa que para nosotros es muy estratégico, que está dirigido hacia el segmento de usuarios PRODESAL. Estuvimos en 8 comunas, abordamos una cobertura de los 3.478 usuarios y usuarias por un monto cercano a los 504 millones de pesos. Esperamos, continuar durante la semana que sigue y durante el mes de abril finiquitar todo este compromiso que hemos asumido nosotros mismos de poder llegar a tiempo para que puedan disponer de recursos y planificarse de buena forma y continuar trabajando por la agricultura de las familias campesinas. “

Viviana Jáuregui, usuaria de Prodesal de la comuna de Maule, destacó la utilidad del incentivo FOA, para el desarrollo de su actividad productiva. “Estoy muy agradecida de INDAP y de PRODESAL por este incentivo, porque nos ayuda bastante. En mi caso, soy agricultora y me va a servir para comprar algunos saquitos de abono. Y ahora también estoy en el tema de las flores, estoy con un vivero que empecé en septiembre, entonces me va a servir para comprar nylon para mi vivero para este invierno y cosas que me faltan. Para mi es una maravilla, porque tengo dos emprendimientos y me va a servir para ambas cosas.”