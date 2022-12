Agricultura 23-12-2022

INDAP entregó recursos de reactivación a productores de maíz de grano de la provincia de Linares

Un total de $100 millones recibieron 141 pequeños (as) productores(as) de maíz de grano de las comunas de Linares, Yerbas Buenas y Colbún, como parte de los incentivos de emergencia agropecuaria para reactivación productiva de este rubro.

La iniciativa busca complementar los aportes del plan Siembra por Chile, impulsado por el gobierno del presidente Boric, lo que les permitirá a estos agricultores (as) enfrentar de mejor manera la temporada que se inicia.

Luis Gonzalez, director regional de INDAP, indicó que “este beneficio corresponde a un incentivo de $200 mil por hectárea por agricultor con un mínimo de 2 hectáreas y un máximo de 5 hectáreas, por lo tanto el incentivo va desde los $400 mil al millón de pesos por persona, dependiendo de la superficie que ellos manejen. Nosotros tenemos el lineamiento gubernamental del presidente Gabriel Boric y de nuestro ministro, de apoyar a la pequeña agricultura, estas actividades son muy relevante y la idea es que siempre apoyemos los cultivos tradicionales, para tener una seguridad alimentaria que perita a la población estar siempre más tranquila.”

La delegada presidencial provincial de Linares, Priscila González, destacó la relevancia de estas ayudas a los productores y productoras de la provincia. “Estamos muy contentos como gobierno de hacer entrega de estos nuevos incentivos económicos a nuestros agricultores. Durante el año estuvimos con el Plan Siembra por Chile, pero sabemos que eso no es suficiente, por eso se están entregando estos nuevos incentivos a los agricultores de maíz. Eso que es muy importante en nuestra provincia, porque tenemos muchos agricultores comprometidos con ese rubro. Hoy se están entregando incentivos a 141 agricultores. Lo importante es que nosotros hemos tenido un despliegue del gobierno en el territorio para poder levantar las necesidades y es en torno a eso que sabemos también de la colaboración que no han hecho los municipios y eso es muy importante, al igual que la de los funcionarios del INDAP, de PRODESAL y del SAG. Este trabajo ha permitido que las entregas que se están realizando se hayan concentrado en nuestra provincia. Esperamos que este sea un aliciente para que se siga produciendo maíz”, afirmó.

En la región del Maule en total serán beneficiados con este incentivo un total de 300 agricultores con recursos por el orden de los $259 millones.