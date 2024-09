Agricultura 15-09-2024

INDAP impulsa desarrollo de vinos campesinos y patrimoniales en la comuna de Sagrada Familia

Son las fiestas patrias en Chile y en la comuna de Sagrada Familia, se vive con mucha intensidad esta fecha, que es sin duda la que tiene mayor salida de algunos de sus productos estrellas: chica, pipeños y vinos.

Laura Melladlo, de viña Las Hermanas Mellado, de la localidad de Rincón de Mellado, nos cuenta que la vida de su familia siempre ha estado ligada a las viñas. Primero fue su padre, más tarde su madre y hoy tras la partida de ambos, son ella y su hermana las que se encargan de mantener viva esta tradición con la elaboración de chicha y pipeños que venden en su propia bodega a granel.

Usuaria de INDAP y del programa PRODESAL, Laura señala que esta institución le ha permitido postular a proyectos de inversión y a créditos para ir mejorando su negocio.

“Lo más lindo, la pasión mía es trabajar acá en las viñas. Estas viñas son súper antiguas, son viñas de rulo, entonces creo que una viña de rulo para mantenerse en estos años con la sequía que hay, necesita un gran trabajo. También estas viñas son las que nos dan una uva muy rica en realidad. Como son de secano, la calidad de esta uva es muy buena y gracias a eso nosotros podemos sacar una chicha de mejor calidad “, indica la productora.

Para potenciar el apoyo a las Hermanas Mellado y varios otros productores vitivinícolas de la región del Maule, INDAP impulsó una estrategia vitivinícola regional, que busca mejorar la competividad de los pequeños productores y productoras vitivinícolas, para que logren una mayor participación y posicionamiento en los mercados, produciendo vinos que sean reconocidos por su calidad y origen campesino.

Roberto Barra, jefe de área INDAP Curicó, explica que el rubro vitivinícola de la agricultura familiar presenta varias realidades diferentes, con modelos productivos y comerciales variados. “Teníamos que buscar el camino de poder encontrar el cómo introducirnos en los tipos de unidades productivas que ellos tuviesen. Hemos visto a productores con modelos con un grado de precariedad quizás un poco mayor, el cual hemos ido fortaleciendo a través de inversiones y asesoría especializada, principalmente, para poder mejorar lo que es el segmento comercial que ellos tienen, que es principalmente la venta de vino a granel o chicha a granel. Y en los productores que ya están más evolucionados y tienen un comercio un poco más establecido y con canales comerciales más formales, hemos podido también colocar inversiones y también involucrar servicios de asesoría técnica que permitan poder darle cumplimiento a la ley y también poder ir mejorando la calidad de los productos de los pequeños viticultores.”

Cristian Guzmán, de vinos “La Picá del Nego”, Rincón de Mellado, es otro exponente de la tradición de este lugar. Lleva 24 años trabajando, pero dice que partió a los 12, porque su abuelo tenía una pequeña bodega y se dedicaba a este negocio, y de sus 7 hermanos Cristian fue el único que siguió sus pasos. “Fue un mensaje de cariño de mi abuelo y él nos enseñó esto, y siempre quise mantener la tradición y me fue gustando con el tiempo, es un sacrificio, pero siempre pensando que no se termine esta tradición en Rincón de Mellado. Es algo tradicional y eso me enorgullece a mí, de trabajar haciendo la chica, los vinos tintos, y los buenos pipeños”.

La comuna también tiene savia joven, dispuesta a emprender en este territorio, como es el caso de Luis Germán Reyes, dueño y fundador de Viña Reyes, que con solo 29 años está impulsado su propio emprendimiento. Ingeniero Comercial de profesión, vio en las uvas que producía su papá, la oportunidad de generar algo propio y empezó elaborando pequeñas cantidades de vino que le ayudaron a solventar parte de sus estudios. Partió con 200 litros de vino y hoy produce cerca de 30 mil litros de carmenere y syrah, de los cuales, algunos los vende a granel y otros embotellados con su propia etiqueta.

Luis es usuario de INDAP, recibe asesoría especializada y ha conseguido varios proyectos de inversión a través de la institución. “La idea mía desde chico siempre fue no trabajar para alguien más, sino que tener mi propio negocio y manejar mis propios tiempos. Y eso es lo que sigo pensando y espero en el futuro poder lograrlo. Siempre me gustó el campo, porque la libertad que se siente al trabajar en el campo es impagable. El vino significa harto para mí porque es un ingreso que me ha ayudado a financiar mis estudios y es lindo el proceso del vino, es lindo el proceso de cultivar la uva, de procesar la uva.”