Agricultura 01-10-2023

INDAP llama a la población a evitar pérdidas y desperdicios de alimentos

Fomentar en la población la conciencia de no desaprovechar los alimentos y utilizarlos en diversas preparaciones o como materia orgánica para la elaboración de compost fue el objetivo del encuentro realizado por INDAP junto a los productores del Mercado Campesino de Tue Espacio Vivo de Talca y compradores de este centro comercial.

La actividad fue realizada en el marco del Día Internacional para la Concienciación de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.

Según datos de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO- (2022) se calcula que en el mundo se pierde el 13 % de los alimentos mundiales en la cadena de suministro, entre la etapa post cosecha y la venta al por menor, además, se desperdicia otro 17 % de alimentos en los hogares, los servicios alimentarios y el comercio al por menor (PNUMA, 2021).

Rodrigo Garrido, jefe de operaciones de INDAP, dijo que cuando se pierden o desperdician alimentos, todos los recursos que se usaron en su producción -como el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el capital- se mal gastan. Agregó que esta acción pública realizada en el Mercado Campesino del Tue Espacio Vivo, “busca concientizar a la población acerca de la importancia de evitar la pérdida de alimentos y mostrarle a la gente que, aunque a veces los productos, como frutas y verduras, pueden tener un aspecto que no es perfecto a la vista, mantiene igualmente sus propiedades nutricionales y de sabor. La idea es no descartar estos productos y aprovecharlos al máximo en diversas preparaciones, tanto crudas como cocidas. Con esto esteremos contribuyendo, no solo a nuestra economía, sino que también a potenciar la sostenibilidad del sistema agropecuario.”

Garrido indicó que, como sociedad debemos buscar estrategias conjuntas que involucren al sector público, privado y los consumidores que permitan potenciar el buen uso de los alimentos y no desperdiciarlos solo por su aspecto.