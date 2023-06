Agricultura 29-06-2023

INDAP Maule despliega sus equipos de área en terreno para avanzar en la evaluación de daños producto del temporal

Un intenso despliegue en terreno, están realizando las agencias de área de INDAP en la región del Maule y los equipos de asesoría técnica, para recorrer distintas localidades y conversar con los(as) agricultores(as) que se vieron afectados por las inundaciones a causa de la crecida de los ríos, producto del sistema frontal que afectó la región el pasado fin de semana u conocer su actual situación. En la comuna de San Clemente, el director regional de INDAP Luis Gonzalez, junto a la alcaldesa Maria Inés Sepúlveda, la seremi de medio ambiente Daniela de la Jara, quien es seremi de enlace ante la actual emergencia en esta comuna, la directora regional (s) de SAG Carolina Imbert, el jefe de área INDAP San Clemente Manuel Hormazábal , el consejero Gabriel Rojas y el equipo PRODESAL, visitaron la localidad de Almerillo, donde sostuvieron un encuentro con productores(as) de diversas localidades aledañadas al sector, donde se interiorizaron de las diversas problemáticas de los vecinos.

La crecida del rio Maule, inundó viviendas, anegó cultivos, dejó sin alimentación a los animales, destruyó sistemas de riego y dejó a varias familias aisladas.

Elisabeth Hernández, dirigentes del sector y usuaria de INDAP, destacó la importancia de establecer un diálogo directo con las autoridades y manifestar de manera directa las problemáticas de la gente. “Lo mejor es cuando las autoridades vienen a terreno, porque así ven a las personas que reamente están afectadas, con la situación. Los principales problemas aquí son que el rio se llevó las mangueras con las que se abastecían de agua, se requieren enrocados para que no vuelva a suceder, el agua se llevó cultivos y también necesitamos alimentación para nuestros animales”.

Luis Gonzalez, director regional (s) de INDAP, precisó que el objetivo de estos encuentros es informar a la gente y darles un poco de tranquilidad y la confianza de que como gobierno no los van a dejar solos. “Queremos entregar un poco de tranquilidad en estos momentos tan difíciles que la gente está pasando, les señalamos que dentro de la emergencia siempre habrán prioridades de trabajar, lo primer la vida de las personas, la vivienda y luego lo que son los sistemas productivos. Es en esto último en donde como institución vamos a trabajar a través de la entrega de alimentación animal y apícola para que no exista mortandad de masa ganadera no de colmenas, Posteriormente vamos a llegar con ayuda para lo que es la limpieza de canales para poder dejarlos habilitados y en una tercera etapa apoyar la rehabilitación productiva. Donde podamos trabajar con cada uno de los productores afectados para rehabilitar sus sistemas productivos.”

La seremi de enlace para la comuna de San Clemente, seremi de medio ambiente Daniela de la Jara, indicó que “como gobierno una petición concreta del presidente Gabriel Boric es que todas las autoridades de gobierno se desplieguen en los distintos territorios, así vimos que durante la propia emergencia se hicieron presentes varios ministros, subsecretarios y el propio presidente de la república, dando cuenta de la importancia del territorio, gestionando y estando presente, acompañando a las personas y estando presentes en estos difíciles momentos. Queremos hacer un llamado a la tranquilidad, entendiendo la dificultad del momento, pero que el gobierno se encuentra completamente desplegado y al servicio de las personas.”

La alcaldesa de San Clemente, María Inés Sepúlveda, agradeció la presencia de las autoridades en su comuna y destacó el valor que tiene el estar con las personas y conocer de primera fuente sus principales necesidades ante esta emergencia. “No hemos dejado de estar en terreno desde el primer minuto de la catástrofe y creo que es importante que la gente se sienta acompañada y también escuchar a los vecinos y vecinas la realidad que están viviendo en sus sector, las necesidades, las urgencias, lo que quieren y cómo nosotros podemos gestionar para que esto ocurra”

OTRAS ACTIVIDADES EN TERRENO

En la localidad de Linares de Perales, comuna de Maule, el jefe de operaciones de INDAP Rodrigo Garrido, junto al alcalde Luis Vásquez, el jefe de área INDAP Talca Rodrigo Verdugo y el equipo PRODESAL, se reunieron con agricultores del sector. Quienes manifestaron pérdidas de diversa consideración en cultivos de hortalizas, invernaderos, anegamiento de praderas y destrucción de sistemas de riego, a causa de la crecida del río Maule.

El despliegue se ha realizado en todos los territorios del Maule, para constatar la situación de los productores y productoras, quienes a partir de hoy deben entregar sus antecedentes sobre daños y pérdidas en un catastro que se está realizando en todas las agencias de área INDAP, con la colaboración de los equipos de asesoría técnica y los municipios.