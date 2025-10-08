Agricultura 08-10-2025

INDAP realizó taller de difusión de resultados de campo de nueva variedad de arroz Jaspe en Retiro

Productores de arroz, usuarios de INDAP, asesores técnicos y funcionarios de INDAP e INIA, participaron en el taller de difusión, “Jaspe: una nueva alterativa para productores y productoras de arroz en Chile”, iniciativa impulsada por INDAP y que contó con la participación de los investigadores del Programa de Mejoramiento Genético de Arroz de INIA, Karla Cordero y Rubén Gallegos.

La iniciativa tuvo como principal objetivo socializar y difundir entre los productores y sus equipos técnicos, los resultados de campo y del paquete tecnológico aplicado, en las 4 parcelas demostrativas donde se cultivó el arroz jaspe, en las regiones de Maule y de Ñuble, con el apoyo de las empresas Carozzi y Tucapel.

Esta nueva variedad de arroz creada por el INIA, responde a un trabajo de más de 10 de investigación donde fue vital el apoyo del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego –FLAR-, y el Ministerio de Agricultura.

Karla Cordero, Encargada del Programa de Mejoramiento Genético de Arroz del INIA, explica que este taller, buscó “entregar los resultados de las parcelas de pre evaluación comercial que se realizaron en conjunto con las empresas Tucapel y Carozzi, con agricultores asociados a esas dos empresas en donde sembramos 1, 2 o 3 hectáreas en cada campo para hacer una prueba a mayor escala de la nueva variedad jaspe de INIA, que nos ofrece una precocidad distinta a la que ya teníamos, lo que nos ofrece que tengamos una variedad que podríamos utilizar en una fecha de establecimiento más flexible, como también cosecha más flexible, y flexibilidad en el uso del agua.”

La especialista recalca que se trata una nueva alternativa a las variedades existentes, pero que como en todos los casos requiere “un manejo adecuado para poder expresar su potencial, entonces en este caso se hizo mucho énfasis en que la variedad tiene que ser cuidada, desde el punto de vista primero de utilizar semilla certificada para no tener contaminación con otras variedades, ya que al ser una variedad precoz va a ser totalmente distinta a todo lo que teníamos hoy día en el mercado, que eran solo variedades de ciclo largo. Y eso obviamente abre una puerta a que el manejo tiene que ser también distinto.”

Esta nueva variedad se comenzará a trabajar de manera comercial durante la temporada 2025-2026 y se estima que podrían ser cerca de 700 las hectáreas sembradas en el país.

En la jornada participaron también la asesora de la dirección nacional de INDAP, Jeannette Danty, el encargado nacional de cereales de INDAP, Alfredo Mariño, el jefe de operaciones de INDAP, Rodrigo Garrido, la directora de INIA Raihuén Carmen Gloria Morales y los jefes de área INDAP de Parral, Rodrigo Cádiz y de Linares, Paolo Parodi.







