Agricultura 09-08-2025

INDAP y JUNAEB propician espacios para potenciar participación de pequeños productores en programa de alimentación escolar

Una nueva etapa en el acercamiento entre las empresas que participan en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB y los pequeños productores, usuarios de INDAP, se realizó en las oficinas regionales de INDAP.

La jornada consistió en una rueda de negocios donde los agricultores, usuarios de INDAP, pudieron conocer directamente las necesidades de dos de las tres empresas que operan el PAE en la región: Fedir Chile y Alimab. Ambas compañías expusieron los principales productos que requieren para abastecer el programa —como verduras, frutas y miel—, detallando aspectos como volúmenes semanales, condiciones de entrega y modalidades de pago, con el objetivo de facilitar la incorporación de la agricultura familiar campesina al sistema de compras públicas.

Por su parte los pequeños productores y sus empresas campesinas, dieron a conocer su oferta, donde destacan la producción de hortalizas frescas, papas, cebollas, zapallos, miel y hortalizas de cuarta gama, es decir que han sido lavadas, trozadas y envasadas, listas para su consumo directo.

Esta instancia busca avanzar hacia un modelo de abastecimiento más local, justo y sustentable, que favorezca el desarrollo económico rural y promueva una alimentación escolar más saludable y con identidad territorial.

Cristina Briones, directora regional (s) de INDAP, destacó que este es el tercer paso, en este acercamiento entre INDAP y JUNAEB para abrir espacios a los usuarios de INDAP en el Programa de Alimentación Escolar. “Es la tercera etapa de esta vinculación que nos forjamos en este periodo, con los proveedores que JUNAEB tiene, para poder llegar con la alimentación sana a nuestros estudiantes, que nos hayan considerado este trabajo para que nuestros productores que elaboran sus productos de buena calidad, con el valor que les hemos estado exigiendo hasta ahora, puedan hacer esta vinculación directa con estas empresas y ojalá lograr que estos productos sean consumidos por las familia de nuestra región, y por qué no, de todo el país.”

El director regional de JUNAEB, Patricio Uribe, destacó el trabajo conjunto que ambas instituciones están realizando para fortalecer el programa PAE, con la participación de pequeños productores locales que son parte de la agricultura familiar campesina. “Hemos hecho esta alianza que nos parece tremendamente interesante. Sin duda que somos una región eminentemente agrícola y nuestros productores, por el lado de INDAP, merecen tener la oportunidad de poder llegar hasta los comedores de las más de 700 escuelas, a las que nosotros entregamos alimentación escolar día a día”.







