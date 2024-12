Nacional 29-12-2024

Independencia aprobó "ley seca" para la noche de Año Nuevo

Argumentando que "actualmente Independencia sufre una crisis de seguridad, con más de 18 homicidios en lo que va del año", la comuna determinó aplicar una "ley seca" la noche de Año Nuevo, limitando el horario de venta de alcoholes.

En forma unánime, el concejo municipal determinó que en el caso de las botillerías, "establecimientos que expenden bebidas alcohólicas que deben ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias, sólo podrán funcionar entre las 11:00 y las 1:00 horas de los días 31 de diciembre y 1 de enero".

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, explicó que "la medida tiene como motivación disminuir las incivilidades, porque no queremos más muertes. Hay un vínculo directo y estrecho entre el alcohol, las riñas y el homicidio".

La resolución municipal agrega que "los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas en el mismo local o en sus dependencias sólo podrán funcionar entre las 12:00 horas del día 31 de diciembre y las 2:00 horas del 1 de enero. Se exceptúan los salones de baile o discotecas, que -si bien podrán funcionar entre las 19:00 y las 4:00 horas- sólo podrán vender bebidas alcohólicas entre las 19:00 del día 31 de diciembre y las 2:00 del día 1 de enero".

"Sé que esto no va a ser del agrado de todos, sé que esto no resuelve todos los problemas, pero ante una situación crítica como la que vivimos actualmente necesitamos respuestas contundentes", agregó el jefe comunal.

Los delitos en Independencia ya habían motivo otras restricciones, pues la anterior administración, que ejerció desde julio pasado la entonces concejal Carola Rivero, modificó los horarios de barberías y estableció sanciones para los asados callejeros.