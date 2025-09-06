Agricultura 06-09-2025

Industria del arándano da inicio a temporada 2025-2026 y define estrategia para competir globalmente

- Con un crecimiento del 5% en la temporada anterior y un 49% de aumento en nuevas variedades, el sector se reunió en el "Blueberry Day 2025" para potenciar la calidad de la fruta fresca.

La industria chilena del arándano dio inicio a su temporada 2025-2026 con un enfoque estratégico en la calidad y la diversificación para enfrentar un escenario global más competitivo. El lanzamiento se realizó durante el "Blueberry Day 2025" en la Región de Ñuble, donde los líderes del sector manifestaron su optimismo, impulsado por el exitoso crecimiento en los envíos de nuevas variedades durante la campaña anterior.

“La temporada pasada, el crecimiento del 5% en las exportaciones de arándanos frescos fue impulsado por un incremento clave del 49% en nuestras nuevas variedades, que ya componen el 21% del total. Esta tendencia de renovación se está materializando y esperamos que siga mostrando avances”, explicó Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de Frutas de Chile.

El "Blueberry Day 2025" contó con una masiva convocatoria de representantes del sector público y privado, quienes delinearon los desafíos y estrategias para la nueva temporada. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, valoró la capacidad de adaptación de la industria para competir globalmente y destacó la importancia de la colaboración público-privada para asegurar la sustentabilidad del sector a largo plazo.

En esa línea, Marambio enfatizó la urgencia de fortalecer la fitosanidad y anunció una acción concreta: “Hemos presentado al gobierno una propuesta formal con soluciones para la industria, y esperamos que se materialice en la ley de presupuestos de este año, entregando mayores y mejores herramientas al SAG”.

Reforzando este punto, el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Ñuble, Osvaldo Alcayaga, subrayó que “resguardar el patrimonio fitosanitario del país es responsabilidad de todos” y reafirmó el compromiso del servicio para apoyar la producción y exportación nacional.



