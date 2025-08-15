Opinión 15-08-2025

Industria TI: Las mujeres llegaron a “resolver el problema”

Mathilde Cordier Hüni

Fundadora de ADA For Solutions y socia de Kabeli





El negocio TI es altamente competitivo a nivel de talentos, y si bien requiere de un manejo técnico fundamental para tener éxito y desarrollar una carrera laboral en el sector, las habilidades blandas llegaron para quedarse, y las mujeres también, en un ámbito históricamente dominado por hombres.



Para una de cada 3 empresas tecnológicas en Chile, la Resolución de Problemas es la competencia blanda más común y destacada en mujeres, de acuerdo con un sondeo que realizamos recientemente. Pero no es el único atributo, ya que también el talento femenino destaca por habilidades como Comunicación (25%) y Liderazgo (22%), además de Adaptabilidad (17%).



El sector tecnológico consta de entornos de trabajo extremadamente dinámicos y muy competitivos. Pero justamente estas habilidades blandas en que las mujeres lideran son fundamentales para enfrentar las exigencias de hoy, y muchas veces son escasas.



Esto se vuelve especialmente clave en momento laboral muy desafiante para la mujer, considerando que la última tasa de desocupación escaló al 9,9% según el INE. Entonces el sector IT ofrece una oportunidad única para que talento femenino con habilidades blandas pueda desarrollarse.



Lo anterior no solo confirma que las mujeres especialistas en tecnología llegaron para consolidar su posición en un sector que exige alto dominio técnico, sino que han logrado entregar otras potencialidades, e incluso alcanzar posiciones de liderazgo, abriendo la puerta para que muchas otras puedan integrarse.



