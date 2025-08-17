Política 17-08-2025

INE: el ingreso laboral promedio mensual en la Región de Maule fue de 655.862 en 2024.

Durante 2024, el ingreso laboral promedio de la población ocupada de la Región de Maule fue de $655.862 neto mensual [ingreso bruto menos los descuentos por previsión y salud]. En tanto, el ingreso mediano [el que recibe una persona representativa de la mitad de la población] llegó a $518.704 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en la región en 2024 percibieron ingresos menores o iguales a ese monto.

- Así se desprende de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 11 de agosto 2025, y que fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del año pasado, con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional.

- En el período de análisis, los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $708.165 y $558.604; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $584.434 y $500.000, respectivamente. Lo anterior implicó una brecha de -17,5% en el ingreso medio en desmedro de las mujeres.

- Las personas que trabajaron en la categoría de empleador, que representaron al 4,5% del total de personas ocupadas, obtuvieron montos mensuales de $1.128.685 en el ingreso medio y de $717.611 en el ingreso mediano. El porcentaje más alto de la población ocupada en 2024 correspondió a la categoría asalariados privados con un 56,5%, quienes recibieron un ingreso medio mensual de $669.021 y un ingreso mediano de $548.629.

- Por otra parte, quienes señalaron tener como máximo educación secundaria correspondieron al 42,7% del total de personas ocupadas, con ingresos medio y mediano mensual de $579.826 y $504.875, respectivamente. Las personas ocupadas con nivel educación universitaria correspondieron al 16,7%, con una media de $1.128.386 y una mediana de $997.507.



