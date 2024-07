Crónica 23-07-2024

INE informa que este 31 de julio finaliza el Censo 2024

• Las personas que todavía no se han censado pueden hacerlo a través del Censo en Línea, obteniendo el código directamente en www.censo2024.cl o llamando al Fono Censo 1525.



El Instituto Nacional de Estadísticas le recuerda a la población que este miércoles 31 de julio finaliza el Censo de Población y Vivienda 2024.

“El Censo es una tarea país en la que hemos estado trabajando intensamente desde marzo, y está pronto a concluir este 31 de julio. Es por ello por lo que estamos haciendo un último recordatorio a las personas que aún no se han censado, a que lo hagan. Cumplir con esta obligación cívica es muy simple y puede realizarse por medio de la página web oficial de www.censo2024.cl, accediendo al Censo en Línea”, señaló el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, Ricardo Vicuña.

Con el objetivo de facilitar la tarea de censarse, el INE habilitó en el sitio www.censo2024.cl la entrega del código a las personas para censarse en línea. Asimismo, continúa disponible la asistencia a través del Fono Censo 1525 o en forma presencial en los Puntos Censo, cuyas ubicaciones se pueden obtener en la misma página web. También, y para que nadie se quede fuera del Censo, esta semana algunas viviendas estarán recibiendo cartas desde el INE con un código para que puedan censarse en línea quienes aún no lo hayan realizado.

A la fecha de hoy, la actividad de censistas en terreno ya ha concluido en 285 comunas del país y el trabajo en las restantes cerrará dentro de 10 días. Por lo tanto, hasta fines de mes todavía es posible censarse de forma presencial en caso de recibir la visita de censistas, así como hacerlo accediendo a los Puntos Censo distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. El detalle de las comunas se puede revisar en www.censo2024.cl.

El INE recuerda a la población que la ley 17.374 establece que todos los habitantes del país deben proporcionar los datos requeridos para el operativo censal. La misma normativa establece el secreto estadístico, es decir, que los datos que recopila el INE son confidenciales y su uso es solo con fines estadísticos.