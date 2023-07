Crónica 26-07-2023

INE Maule inició en Villa Alegre las Comisiones Censales Comunales

- Participaron las diversas autoridades a cargo de los departamentos dependientes del municipio

La coordinación a cargo de la planificación del Censo, Población y Vivienda 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas de la región del Maule, realizó entre mayo y junio las comisiones censales regionales y provinciales, logrando organizar las subcomisiones que colaborarán en el proceso. No obstante, estas reuniones no serán las únicas que tendrá el INE con entidades gubernamentales. A partir de julio es el turno de las comunas, las que participarán con sus departamentos en el proyecto Censo 2024. La primera efectuada en el ámbito comunal, fue Villa Alegre.

En la oportunidad, el director regional del INE, Héctor Becerra Moris, junto al alcalde de la comuna, Pablo Fuentes, lideraron la sesión, en la que estuvieron presente las diferentes unidades administrativas de la comuna.

Para la máxima autoridad del INE en el Maule, Héctor Becerra Moris, esta instancia ejecutada con la municipalidad de Villa Alegre, fue eficiente y muy productiva.

“El alcalde nos recibió con su equipo, nos ofreció el apoyo que vamos a necesitar para hacer este proceso de levantamiento censal que va a ser fundamental para el Estado, y en particular, para el municipio para que puedan tomar decisiones informadas, así que estamos seguros de que este va a ser un buen proceso, por lo que agrademos al edil, a su equipo y a la comuna que van a recibir a nuestros censistas”.

Por su parte, el alcalde de Villa Alegre, Pablo Fuentes, comentó que “es muy importante el apoyo y la coordinación que se comienza a trabajar en la logística de cómo vamos a enfrentar este Censo y cómo vamos a colaborar los municipios. En la reunión se pudo apreciar que hay voluntades de ambas partes, así que estamos agradecidos y contentos de que ya se haya tomado el camino inicial”.

La Comisiones Censales Comunales estarán hasta octubre ejecutándose en la región.