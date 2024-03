Crónica 07-03-2024

INE presenta indumentaria, credencial y equipamiento del personal que trabajará en terreno en el Censo 2024

- Operativo comienza en todo el país este sábado 9 de marzo y cuenta con varias medidas de seguridad para que la comunidad pueda reconocer fácilmente a los censistas, verificar su identidad y responder con confianza.



Chaquetillas de color azul oscuro, un gorro y una mochila, todos con el logotipo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Censo 2024, vestirán los más de 24.000 censistas que a partir de este sábado 9 de marzo y hasta junio darán vida en terreno al Censo de Población y Vivienda, el operativo estadístico más grande del país. A las y los censistas se sumará un equipo de coordinadores, que utilizará similar indumentaria, pero en color celeste.

Así lo dieron a conocer esta mañana en conferencia de prensa el director nacional del INE, Ricardo Vicuña y la jefa del Censo, Macarena Alvarado, quienes además presentaron la credencial y los dispositivos móviles de captura que empleará el personal que recorrerá el país.

Entre las múltiples medidas de seguridad que tendrá el Censo 2024, destaca la vestimenta de las y los censistas y coordinadores, que será fácilmente reconocible. Este personal también portará una credencial con un código QR y con la cédula de identidad al reverso, de tal manera que la población pueda verificar la identidad de quien los entrevista anotando el RUT de la persona en el portal www.ine.gob.cl o en www.censo2024.cl o bien llamando al Fono Censo 1525.

Las autoridades llamaron a la comunidad a conocer y estar pendiente de los sistemas de protección de la credencial del Censo 2024, que hacen prácticamente imposible su adulteración o falsificación.

Ello, pues las credenciales fueron creadas por la Casa de Moneda de Chile. Están construidas con un papel de seguridad con tratamiento químico anti solventes, que permite, frente a un intento de adulteración del documento, que el papel reaccione y produzca manchas fácilmente visibles.

El papel tiene, a su vez, tramas de alta seguridad hechas con un software de diseño de seguridad que solo la Casa de Moneda posee en el país y utiliza una tinta especial que genera una impresión que cambia de tono al mirar en diferentes ángulos. Las propiedades y funcionalidades de la credencial persisten, aunque el papel sea humedecido, mojado o lavado.



DISPOSITIVOS MÓVILES DE CAPTURA

Dada la necesidad de proteger la información que las personas le proporcionen a los censistas y a que el Censo 2024 se aplicará predominantemente a través de dispositivos móviles de captura (DMC), el INE tomó medidas especiales en torno a la seguridad de la información y a la ciberseguridad. Estas medidas harán posible resguardar los controles de acceso a la información, la trazabilidad de los datos, el uso de canales seguros de comunicación, los mecanismos de respaldo y la recuperación de datos, entre otros.

Los dispositivos móviles de captura, por ejemplo, estarán todo el tiempo controlados y monitoreados, no servirán para nada más que no sea censar (solo tienen desbloqueadas las herramientas y funcionalidades para las labores de recolección de información en el Censo) y podrán ser bloqueados completamente en caso de robo o extravío. Además, los datos de los dispositivos móviles se encuentran encriptados.



CÓMO SERÁ EL CENSO 2024

Las y los censistas visitarán las viviendas de lunes a domingo entre las 9 y las 21 horas. Para potenciar la protección tanto del personal Censo como de la población, en esta oportunidad los censistas no deben ingresar a las viviendas para aplicar el cuestionario censal.

Para entregar mayor seguridad, el INE ha coordinado también el apoyo de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, y de autoridades nacionales, regionales y comunales encargadas de la materia.

El Censo 2024 permitirá tener un registro actualizado de cuántas personas viven en Chile, y dónde y cómo viven. La información que entregue resultará prioritaria para apoyar la toma de decisiones de los próximos 10 años sobre construcción de viviendas, hospitales, escuelas y otros servicios públicos y privados fundamentales para el desarrollo del país.