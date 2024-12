Social 24-12-2024

Inédito convenio permite mejorar la entrega de certificados de defunción en Talca



Se trata de un procedimiento único en el país que consiste en la entrega de manera rápida de certificados de defunción gracias a la firma de un convenio de colaboración entre la fiscalía regional maulina, el municipio de Talca, el Servicio Médico Legal, la seremía de Salud, el Servicio de Salud del Maule, el Hospital Regional, Carabineros y la PDI. Con ello se busca dar solución de manera directa y expedita a los casos en la capital regional en que exista una traba para la emisión de dichos certificados en aquellos casos en el que las víctimas no han tenido intervención de terceras personas en su causa de muerte.

Para ello, la municipalidad ha implementado, a través del Departamento Comunal de Salud, la Unidad de Constatación de Fallecimiento, donde un médico es el responsable de la gestión del certificado requerido mediante un protocolo de entrega del documento. Asimismo, las demás entidades se encargarán de capacitar y asesorar a la unidad creada sobre la materia, además de facilitar el acceso a información médica de los pacientes al equipo encargado.

“Han confluido las voluntades para dar solución a un problema concreto que se presenta frente a los casos del fallecimiento de personas donde no ha existido participación de terceros, fundamentalmente con el fin de obtener certificado de defunción que permite dar sepultura al occiso. Ha habido un trabajo de largo aliento de distintas instituciones, liderado por el Ministerio Público, lo que permite articular las fórmulas para dar respuesta a los usuarios. Este es un hecho inédito de un problema general que se da en todo el país y que acá en Talca, a través del trabajo con la municipalidad y las instituciones, podemos dar una solución concreta que puede ser replicada en otras municipalidades, incluso a nivel país, poniéndose en el lugar de las víctimas y los familiares de los fallecidos que hasta el momento no tenían una salida al momento de resolver la situación de defunción de las personas”, manifiesta el fiscal regional, Julio Contardo.