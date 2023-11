Social 16-11-2023

Influencers nacionales y locales se suman a Descubre el Maule

• La Gobernadora Regional y Presidenta de la CRDP, Cristina Bravo, presentó la estrategia de promoción a través de “Descubre el Maule” y encabezó ceremonia de reconocimiento a embajadores influencers de Descubre el Maule junto a consejeros regionales

En plena Plaza de Armas de Talca, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) y el Gobierno Regional del Maule, desarrollaron la exitosa Expo de Turismo con más de medio centenar de stands, además del seminario “Descubre el Maule Naturaleza que inspira y emociona” y para finalizar la esperada ceremonia de reconocimiento a trece embajadores influencers, acciones que tienen como objetivo destacar los tesoros naturales, culturales de la región y fomentar el turismo.

La Gobernadora Regional y Presidenta de la CRDP, Cristina Bravo, destacó “estamos muy contentos de esta campaña Descubre el Maule el corazón de Chile porque no solamente nosotros queremos destacar las 30 comunas, junto con el valor turístico y patrimonial que tienen, sino también contamos con la colaboración de distintos influencers que se destacan en distintas áreas. Agradecer a Pangal y los distintos influencers. Valorar también el trabajo que hacemos desde el Gobierno Regional del Maule junto a nuestros consejeros regionales, queremos destacar a los influencers en función de los que ellos han realizado en el marco de la campaña Descubre el Maule el Corazón de Chile".

Por su parte, el destacado influencer Pangal Andrade quien fue uno de los panelista destacados en el seminario y homenajeado por la Gobernadora Regional y Presidenta de Crdp Maule, Cristina Bravo, indicó “hicimos hoy un seminario donde hoy hablamos de turismo y lo lindo de la región, donde hablamos que para mí es un diamante en bruto porque no saben lo que tienen. Mucha gente no sabe que hay en el Maule el Corazón de Chile, por supuesto están los lugares más lindos: quieren cascadas? hay cascadas; quieren lagos? hay lagos; hay volcanes; hay nieve y se pueden hacer todos los deportes aquí en la Región del Maule”

La estrategia 2023-2024 tiene como actores a figuras influyentes tanto nacionales como regionales, entre los que destacan el deportista Pangal Andrade, el chef nacional Mikel Zulueta, Octavia Viajando, El Diario de Veruca, Mamá Abogada, Javi Díaz, Patty Atypical La Magia del Maule, AbienRuta, Ingesman, Natty Castillo, Felipe Miranda, Huasito Fashion, Olenka Correa, entre otros.

Así mismo, estuvieron presentes en las entregas de reconocimientos a los influencers los Consejeros Regionales: Mirtha Segura, Cecilia Parham, Román Pavez, Pablo del Rio, Rodrigo Hermosilla, Pablo Gutiérrez, Daniel Bustos e Igor Villarroel.

El seminario Naturaleza que inspira y emociona, tuvo como expositor central a Pangal Andrade y a los panelistas Felices por el Mundo, Olenka Correa, Natty Castillo y Mauricio Valiente los que abordaron distintos temas en torno al desarrollo turístico del Maule.

Para compartir experiencias descubriendo los rincones del Maule se invita a utilizar el hashtag #DescubreElMaule, y seguir las redes sociales: Instagram @descubreelmaule.cl, TikTok @descubreelmaule, Facebook @DescubreelMaule, el sitio web www.descubreelmaule.cl, www.crdpmaule.cl @crdpmaule.cl