Opinión 29-03-2025

Influencers y Operación Renta



Felipe Oelckers

Director Ingeniería Comercial U. Andrés Bello, sede Viña del Mar





Abril en Chile trae consigo la Operación Renta, y en 2025 los influencers enfrentan al Servicio de Impuestos Internos (SII) en modo implacable. En 2024, de 17 mil monitoreados, solo 11.560 (68%) declararon, aportando $914 millones. Los 5.440 esquivos dejaron $2.300 millones sin tributar en 2023, según estimaciones. La evasión ya no pasa desapercibida.

Las cifras abruman. De 1.200 cuentas revisadas en 2024, el SII halló $19.800 millones no declarados. Entre 107 influencers top, el ingreso mensual supera $52 millones, con una elite de 10 promediando $156 millones por publicidad, canjes y plataformas como Arsmate, que movió $3.200 millones solo en Santiago. TikTok y YouTube reportaron $8.400 millones en pagos a creadores chilenos en 2024, pero el 32% no tributa. El 45% ignora que un canje, como un auto de $20 millones, es renta, según ChileDigital.

El castigo duele. Multas desde 10% del impuesto, más 1,5% mensual de interés, transforman $50 millones evadidos en $7,5 millones extra. En dos años, 2.300 casos sumaron $4.700 millones en sanciones. En 2024, el Fisco recaudó $56 billones, y los $1.200 millones esperados de influencers en 2025 son vitales. Solo en la Región Metropolitana, 780 creadores deben $1.800 millones acumulados.

Formalizarse es urgente: iniciar actividades, emitir boletas o facturas y rendir en abril. Con 3.100 cuentas bajo lupa y $6.200 millones en ingresos detectados en 2024, el emprendimiento digital ya no evade al RUT. El SII ve tus likes y tus deudas. Hay que pagar, la red no te esconde.